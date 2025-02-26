「88LINE」真的变亲近了！GD新专辑《Übermensch》试听派对，金秀贤、丁海寅、光熙都出席！

时隔11年零5个月！GD（G-Dragon、权志龙）终於在25日发行第三张正规专辑《Übermensch》。

专辑的名字意味著超越的人（Beyond-Man），这是取自哲学家弗里德里希．尼采作为生活目标提出的概念。收录了〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME》、〈TOO BAD〉、〈DRAMA〉、〈IBELONGIIU〉、〈TAKE ME〉、〈BONAMANA〉和〈GYRO-DROP〉8首歌曲。



GD 也在同天举行专辑试听派对，他还通过 IG 限时动态分享人生四格照，照片中有 Code Kunst、曹世镐、「88LINE」金秀贤、丁海寅、光熙和将在《Good Day》第3集登场的洪真庆。这让网友纷纷直呼：「丁海寅真的是玉顺啊，爲什么这么漂亮」、「金秀贤的脸好小啊」、「洪真庆我还以爲是什么呢，没想到是海带头」、「变亲近了！太好了」、「88LINE好可爱」、「我现在看到丁海寅好像只会想起玉顺」、「真的是很难一次聚在一起的顶级明星」、「希望你们以良好的关系好好相处」等等。



而「88LINE」会结识是因为 GD 爲了寻找音乐灵感，能看到金秀贤、丁海寅、任时完这几位韩剧男神还有光熙一起出演综艺，真的是很难得啊！虽然同龄人之间决定说平语刚开始有点尴尬，但是通过聊天也越来越亲近，节目尾声还预告让他们惊慌失措的晚餐任务，期待《Good Day》下一集播出呢！



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