還以爲真的拍了保險廣告！《離婚保險》李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙「聯手賣保險」大型看板曝光！

新劇《離婚保險》講述的是保險公司革新商品開發組，爲了應對這個時代最熱門的災難「離婚保險」商品而展開的故事，是部辦公室浪漫喜劇。

由李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演，是喜劇電影《愛殺特攻隊》的李元錫導演和《御史與祚怡》的李載允編劇合作打造，除了四位主演都姓「李」外，連導演和編劇也是，真的是要姓「李」才能加入嗎 XD



公開的最新海報中，大型廣告看板上有著「離婚保險」夢之隊李棟旭、李光洙、李多熙和李主儐他們分別舉著「離婚 不管是誰！未婚、再婚、已婚」的牌子，下面還寫著「為你的第二人生應援的離婚保險誕生」，這部的海報和預告都很有趣啊！



▼【人壽保險完整預告】全球首款《離婚保險》誕生，我們支持你的第二人生！確定在3月31日首播。



李棟旭飾演Plus損害保險革新商品開發組保險會計師「羅基俊」，雖然看起來看起來是具備資歷和專業性的完美男人，但經歷過三次離婚，因此決定開發離婚保險。李光洙飾演性格小心謹慎、注重安全的風險調查員「安全萬」，他加入離婚保險項目，展開人生中最大的冒險。



李主儐飾演保險公司核保人「姜漢德」，長久以來一直認爲忍耐才是正確答案的人，然而在經歷離婚之後，決心成爲完全不同的人。李多熙飾演只以投資觀點看待世界的金融數學家「全娜萊」，她無法認同結婚後一定要把全部精力放在一個人的觀點，因爲價值觀的差異，在蜜月旅行剛回來就離婚了。



製作組也表示：「變身為保險公司各領域精英的李棟旭、李主儐、李光洙和李多熙，把離婚相關的所有事項數值化，定價的過程赤裸裸地、愉快地描繪出來。在與眾不同的題材上，值得信賴的演員們的化學反應將帶來不同的趣味。」

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