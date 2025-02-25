Super Junior利特單獨活動硬拉神童、始源入鏡宣傳：他們不會來喔～XD

在台舉辦的「K-FLOW」拼盤演唱會睽違6年回歸，以「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」登場，前兩屆都有Super Junior，這次雖然沒有整團但有隊長利特當MC！而宣傳片……

利特替「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拍宣傳片，硬是拉共同活動的小分隊L.S.S.神童和始源一起入鏡，他獨自講話，另外兩人只是笑著不動只眨眼像人偶(???)，利特說表示自己儘管很忙也要來看「我們台灣ELF」，再次證明了之前在直播回答粉絲所說「對，聽到行程是台灣就無條件答應了」，最後他也提醒大家：「始源神童，不會來喔！」始源和神童繼續不動兩秒才大笑（看來忍很久？），非常搞笑。



主辦單位希林國際寫的介紹內容也讓ELF會心一笑：「2025 年臺灣 ELF 最無法抗拒的三種行為：1. 突然聽說 SUPER JUNIOR 成員要來 2. 真的確定 SUPER JUNIOR 成員要來 3. 一整年 SUPER JUNIOR 成員一直來。利特：『臺灣？K-FLOW？我必須去！』身為唯一一位三屆 K-FLOW 都參與的成員，一定會讓演唱會更有趣。」



「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」特別MC是利特，陣容則有ITZY、Super Junior正大勢的師妹aespa，還有tripleS八成員李知禹（JiWoo）、金琉然（YooYeon）、金拏炅（NaKyoung）、山田楓（Kaede）、嘉味元琴音（Kotone）、許念慈（Nien）、川上凜（Lynn）與池諝娫（JiYeon）。tripleS Nien曾和利特曾共同擔任台灣節目《廚師的迫降：客家廚房》班底，雙方粉絲亦期待他們再見。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞