《Good Day》88LINE下節目幼稚開吵！李洙赫連放兩張腹肌照標記光熙，光熙：「我遲早會趕上你！等著吧」

23日播出的《Good Day》第2集中，以 GD（G-Dragon、權志龍）爲中心，金秀賢、李洙赫、任時完、光熙、丁海寅以《我是SOLO》的概念爲主題，展開 88LINE 明星們的相遇。

自我介紹中，金秀賢問光熙喜歡什麼樣的運動，光熙回答：「最近找了 PT（私人教練），昨天也去健身了，擔心肌肉會流失，我現在肌肉超猛的。」



後來聊天中，發現大家沒行程的時候不是去運動就是待在家裡。光熙就表示：「我本來以為我做運動的話，是不會拍這種照片的。」他突然炫耀起腹肌照，還「強迫」大家幫他評價，沒想到 88LINE 的反應大不同！金秀賢和丁海寅馬上往前靠，GD 表示「我覺得好煩啊」，本來拒絕觀看的李洙赫後來也評價「蠻好的」，金秀賢則說：「給我看一下角度稍微寬一點的照片，是不太近了。」接著光熙又強迫好友任時完看，他則沒靈魂回應：「哦……厲害……厲害（根本沒有看XD）。」



▽影片12：17開始



沒想到在節目播出後，還有後續！李洙赫在 IG 限時動態轉發自己的腹肌照，並標記光熙的帳號。對此，光熙則回應：「李洙赫！！我遲早會趕上你的！！等著吧。」李洙赫看到又回覆：「真的能做到那樣嗎？為我們光熙應援，不過要到什麼時候呢？告訴我日期。」



兩人的互動也吸引視線，網友紛紛表示「這個組合好有趣」、「果然是在網路上更搞笑的人 嘿嘿嘿」、「《Good Day》的時候看起來很沉默寡言，但是看這個又不一樣了！哈哈哈哈」、「光熙～照片也給我們看看吧」、「兩個人本來就很親近吧，像情景喜劇一樣」、「逗光熙太搞笑了」、「李洙赫再給我拍一張吧」、「耳邊有光熙生氣的聲音」等。



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