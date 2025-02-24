【韓網熱門】LE SSERAFIM再陷抄襲爭議：新專輯《HOT》概念影片被指借鑒大牌香水廣告

女團LE SSERAFIM本月20日發佈第五張迷你專輯《HOT》預告片「Born Fire」，有網友指出，部份鏡頭與Mugler去年發佈的、由國際知名模特Anok Yai拍攝的香水廣告十分相似。





評論區還有人貼出了網友製作的對比影片。 （*小編想先補充一點，右邊的影片有經過剪輯，LE SSERAFIM發佈的原影片中這幾個鏡頭並非完全相連）



附上雙方的原影片，Mugler & Anok Yai香水廣告：



LE SSERAFIM新專輯《HOT》預告片：



韓國網友評論：

1. 又？？

2. 影片看起來更像，海外Twitter（X）上反應更激烈

3. 這程度根本就是直接拿來用吧？

4. 啊... 只是換了個人而已吧？

5. 不抄襲就沒辦法做嗎？ 這已經不是參考的程度了吧？

6. 應該說是致敬嗎？ 如此直接照搬，真的讓人驚訝...

7. 雖然順序不同，但重疊的部份幾乎到臨摹的程度了...

8. 這根本就是「抄襲系」團體吧

9. Anok Yai這麼有名... 不過想想之前蘿莎莉雅（Rosalía）和《WATER》也超有名... 被質疑這麼多次還敢這樣做，真讓人驚訝

10. 剛開始覺得概念不錯，結果發現當然不錯，因為是經過市場驗證的啊...

11. 每次都這樣，該不會是故意炒作話題吧？

12. 話題度下降了，只能靠這種方式吸引關注。 他們肯定知道，預告一出大家就會睜大眼睛找抄襲痕跡。 一直這樣反覆，這就是營銷策略了

13. HYBE啊... 每次都這樣也不容易啊...

14. 從出道開始，就沒少過抄襲爭議。 就算想裝作沒看到，至少要控制在合理範圍內，這種程度粉絲也該頭疼了吧？

15. 參考時尚品牌和影片無可厚非，但就不能稍微改動一下，或者加點創意嗎？ 不是要對這個團體惡意攻擊，而是公司真的太過分了。 對LE SSERAFIM沒有惡意。

16. 不管偶像被罵成怎樣都不在乎，繼續盜用。 公司讓藝人被罵得更慘，與其發律師聲明，不如先內部管理好吧

出處：https://theqoo.net/hot/3624920262

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