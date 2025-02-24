《Good Day》88LINE下节目幼稚开吵！李洙赫连放两张腹肌照标记光熙，光熙：「我迟早会赶上你！等著吧」

23日播出的《Good Day》第2集中，以 GD（G-Dragon、权志龙）爲中心，金秀贤、李洙赫、任时完、光熙、丁海寅以《我是SOLO》的概念爲主题，展开 88LINE 明星们的相遇。

自我介绍中，金秀贤问光熙喜欢什么样的运动，光熙回答：「最近找了 PT（私人教练），昨天也去健身了，担心肌肉会流失，我现在肌肉超猛的。」



后来聊天中，发现大家没行程的时候不是去运动就是待在家里。光熙就表示：「我本来以为我做运动的话，是不会拍这种照片的。」他突然炫耀起腹肌照，还「强迫」大家帮他评价，没想到 88LINE 的反应大不同！金秀贤和丁海寅马上往前靠，GD 表示「我觉得好烦啊」，本来拒绝观看的李洙赫后来也评价「蛮好的」，金秀贤则说：「给我看一下角度稍微宽一点的照片，是不太近了。」接著光熙又强迫好友任时完看，他则没灵魂回应：「哦……厉害……厉害（根本没有看XD）。」



▽影片12：17开始



没想到在节目播出后，还有后续！李洙赫在 IG 限时动态转发自己的腹肌照，并标记光熙的帐号。对此，光熙则回应：「李洙赫！！我迟早会赶上你的！！等著吧。」李洙赫看到又回覆：「真的能做到那样吗？为我们光熙应援，不过要到什么时候呢？告诉我日期。」



两人的互动也吸引视线，网友纷纷表示「这个组合好有趣」、「果然是在网路上更搞笑的人 嘿嘿嘿」、「《Good Day》的时候看起来很沉默寡言，但是看这个又不一样了！哈哈哈哈」、「光熙～照片也给我们看看吧」、「两个人本来就很亲近吧，像情景喜剧一样」、「逗光熙太搞笑了」、「李洙赫再给我拍一张吧」、「耳边有光熙生气的声音」等。



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