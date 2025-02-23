BABYMONSTER美国巡演在即，敲定出演《凯莉・克莱森秀》等热门节目

根据YG娱乐22日的消息，BABYMONSTER将於当地时间27日登上美国NBC王牌节目《The Kelly Clarkson Show》（凯莉・克莱森秀）以及FOX5的直播节目《Good Day New York》，带来正规一辑双主打曲之一《DRIP》的舞台表演。

作为全球人气爆发的新生代女团，BABYMONSTER首次亮相美国主要电视节目，将以强劲的现场演出展现超凡实力，吸引当地观众目光。



除了电视节目外，BABYMONSTER还将参与《iHeartRadio》、《Zach Sang Show》等知名电台节目，以及多个YouTube内容企划。 此外，她们也将亮相《Sirius-XM》电台，并参与葛莱美博物馆（Grammy Museum）主办的《Global Spin Live》活动，进一步拉近与美国粉丝的距离。

BABYMONSTER的美国行程满档，透过电视、广播、网络等多个平台与粉丝交流，预计将进一步提升她们在美国的人气。



此前，BABYMONSTER於1月25日、26日在首尔KSPO DOME成功举办出道首场世界巡演《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉》，接下来将於2月28日在美国新泽西纽华克开启北美巡演，并於3月2日前往洛杉矶开唱。



▽BABYMONSTER於2月7日公开了正规一辑《DRIP》收录曲《BILLIONAIRE》的MV：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻