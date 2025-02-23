【韓網熱門】去年記者們評選出的「最爛演技第三名」是朱智勛！

2024年末，以韓國國內媒體電影類記者們為主進行的「酸梅獎」之「最差演技」評選中，朱智勛被選為第三名。

■第3名《寂噤計劃》朱智勛 （8票）

第3名是朱智勛。 他在電影《寂噤計劃》中飾演了一名按世俗方式行事的「拖車司機」趙博，與李善均互飆演技，但結果卻是「最糟糕的演技」。 選他為最差演技的記者們表示：「朱智勛的演技讓我想逃出電影院」、 「演戲都多少年了？ 作品裡表演太誇張，怎麼能演成那樣？」 、「每次出現時都讓我想說『他怎麼了？』」 等等。

對於前段時間人氣火爆的《外傷重症中心》里朱智勛的表現，韓媒評價道：「朱智勛以他特有的狡黠且從容的演技展現了這個角色，可以說他發揮了自己的長處，但實際上這種形象已經展示得太多了，不僅不既不新鮮，反而比以前更加誇張的氛圍似乎在不停地告訴觀眾『現在是朱智勛在演戲』。 」

韓國網友評論：

1. 他的演技其實並沒有特別好，也沒有特別差，是因為之前呼麻所以很多人都不喜歡他

2. 我還是在《屍戰朝鮮》里第一次get到他的演技

3. 他只演適合他的角色，劇作反響不錯，還拍了很多系列劇，工作人員對他好評還蠻多的

4. 《宮》里的演技確實蠻嚴重的，但是那是剛出道的時候，在《外傷重症中心》里演技還蠻好的啊

5. 不好也不壞，但是以他出道的年限來看，確實演技不好，拍了那麼多戲，而且拍了那麼久，怎麼還沒有進步呢？ 太奇怪了

6. 《外傷》里獨特的演技方式其實還蠻符合人設的，感覺他是每部作品，評價都會不一樣的人

7. 《外傷》是因為劇好，沒覺得他演技好

8. 是因為白江赫（《外傷重症中心》中朱智勛扮演的角色）人設很有魅力而已，不是他演技好

9. 他都出道18年了？？

10. 其實他在《外傷》裡演技也很差

11. 我其實覺得他演技蠻好的，反而是在《外傷》裡演技很一般

12. 他受角色影響蠻大的，角色不同評價也不同

13. 不管什麼劇，演技都千篇一律

14. 《外傷》拍的比原作還好看，人設非常好

15. 我沒看過《宮》，只希望劇組別再用他了

16. 這是娛樂記者選出的??? 我就笑笑不說話

17. 白江赫帥爆了

18. 即使他沒有呼麻這個醜聞，也是爛演技那一掛的，千篇一律，毫無進步，只不過是角色選得好而已

19. 演技好??? 雖然顏值不錯，但是演技真的千篇一律

20. 《外傷》里台詞太爛了，沒有字幕都聽不清

21. 別再用呼麻的人了，不然T.O.P憑什麼被罵

22. 大家去看看這部電影吧，真的演技巨爛

23. 我以為僅自己一個人絕對的他演技差，沒想到這麼多人

24. 老實說角色都差不多，而且他的發音、語音語調確實有問題，只適合某些特定的角色

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