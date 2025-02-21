傳《Biong Biong地球娛樂室》第三季前往阿布達比拍攝！製作組：請通過節目確認

今日據韓媒，《Biong Biong地球娛樂室》李恩智、OH MY GIRL成員MIMI、李泳知、IVE成員安兪真已於19日前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，將在當地停留約兩週拍攝第三季，並於下月初返回韓國。
tvN曾於去年12月3日預告《Biong Biong地球娛樂室》將於2025年上半年播出對此。 對於前往阿布達比進行拍攝的說法，tvN表示基於安全考量無法公開或確認拍攝地點，將通過預告影片公開拍攝地，敬請期待節目播出。
此外，由羅暎錫PD團隊打造的《Biong Biong地球娛樂室》是一檔創新型綜藝節目，講述了四名勇士為了抓住逃到地球的月球兔子，穿越時空展開冒險的故事。 該節目於2022年6月首次播出，第一季曾在泰國曼谷、蘇梅島等地拍攝，獲得極大關注與好評。
2023年5月，《Biong Biong地球娛樂室》以第二季回歸，先後前往芬蘭赫爾辛基和羅瓦涅米、印度尼西亞峇里島取景，成員之間的默契和綜藝感再次為觀眾帶來了歡樂與笑聲。
去年5至6月，羅暎錫PD與成員們推出了衍生綜藝《地樂者的滴滴叭叭》，今年則將帶著第三季回歸，觀眾們也對他們在全新國度展開的冒險充滿期待。
▽一起來回顧《Biong Biong地球娛樂室》第二季的精彩片段：
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