《協商的技術》透過白髮李帝勳讓大家了解M&A收購產業的激烈爭鬥！

由李勝英作家所執筆的新作《協商的技術》，將於3月8日晚間10點30分首播，講述被稱爲傳說中的協商家的大企業M&A專家及其團隊活躍的作品。由李帝勳擔綱主演，日前也釋出了他滿頭白髮的劇照與預告，角色造型令人驚艷。

《協商的技術》除了主要演員李帝勳，更有《機智醫生生活》金大明共同演出。本次執筆的作家李勝英也公開了本劇的幕後故事，李作家表示過去曾經營過創業公司，曾得到很多M&A併購專家以及老朋友的幫助，也對M&A產生了興趣，於是著手準備本次的新作品，而在創作的過程中也與這些M&A併購專家的朋友等人進行了多次的訪談，力求貼近現實。



M&A併購並非一般大眾會接觸到的情形，筆者除了與這些專家訪談以外，也採訪了許多與M&A相關的企業，希望能更貼近企業的實際狀況，同時因為談判有著各自的方式，也會成為該人的人生，因此《協商的技術》將著重在人類的心理，希望觀眾們從這部作品中找尋到自己所認識的人的樣貌，也回顧自己的過往，找回最原始的自己。



李作家相當憧憬能與本劇的導演安畔錫合作，笑說自己本次實現了粉絲的夢想，對於導演的選角他更是稱讚不已，在一旁看著這些演員們的演技派演出，作家笑說彷彿自己也成了那集團裡的職員。請大家持續期待著《協商的技術》。



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