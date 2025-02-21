传《Biong Biong地球娱乐室》第三季前往阿布达比拍摄！制作组：请通过节目确认

今日据韩媒，《Biong Biong地球娱乐室》李恩智、OH MY GIRL成员MIMI、李泳知、IVE成员安兪真已於19日前往阿拉伯联合大公国的阿布达比，将在当地停留约两周拍摄第三季，并於下月初返回韩国。

tvN曾於去年12月3日预告《Biong Biong地球娱乐室》将於2025年上半年播出对此。 对於前往阿布达比进行拍摄的说法，tvN表示基於安全考量无法公开或确认拍摄地点，将通过预告影片公开拍摄地，敬请期待节目播出。



此外，由罗暎锡PD团队打造的《Biong Biong地球娱乐室》是一档创新型综艺节目，讲述了四名勇士为了抓住逃到地球的月球兔子，穿越时空展开冒险的故事。 该节目於2022年6月首次播出，第一季曾在泰国曼谷、苏梅岛等地拍摄，获得极大关注与好评。



2023年5月，《Biong Biong地球娱乐室》以第二季回归，先后前往芬兰赫尔辛基和罗瓦涅米、印度尼西亚峇里岛取景，成员之间的默契和综艺感再次为观众带来了欢乐与笑声。



去年5至6月，罗暎锡PD与成员们推出了衍生综艺《地乐者的滴滴叭叭》，今年则将带著第三季回归，观众们也对他们在全新国度展开的冒险充满期待。



▽一起来回顾《Biong Biong地球娱乐室》第二季的精彩片段：



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