BLACKPINK強勢回歸！公佈2025年超大規模世界巡演，首度攻入倫敦溫布利

YG娛樂於20日透過官方部落格發布《BLACKPINK 2025 WORLD TOUR ANNOUNCEMENT》預告海報，公開了包括韓國、北美、歐洲、日本等多個國家的巡演日程。

根據行程，BLACKPINK將於7月5日與6日在韓國高陽綜合運動場主競技場揭開巡演序幕，隨後前往美國洛杉磯、芝加哥、加拿大多倫多、紐約、法國巴黎、義大利米蘭、西班牙巴塞隆納、英國倫敦與日本東京等共10座城市開唱。



雖然完整行程尚未全部公開，但已確認的演出場地全都是可容納數萬觀眾的巨型體育場（Stadium），讓粉絲更加期待。 值得一提的是，BLACKPINK將成為首個登上英國倫敦溫布利球場這座「夢幻舞台」的K-POP女藝人，並且也是首個在韓國高陽綜合運動場主競技場舉行單獨演唱會的K-POP女團，再度刷新紀錄。

這次巡演，BLACKPINK將再度與全球頂級音樂人並肩，巡演場地包括洛杉磯SoFi體育場、芝加哥軍人球場、多倫多羅傑斯中心、紐約花旗球場、巴黎法蘭西體育場、米蘭Ippodromo Snai La Maura賽馬場、巴塞隆納孔帕尼斯奧林匹克體育場及東京巨蛋等國際頂級場館，充分展現其作為全球最頂尖女團的地位與影響力。



YG娛樂表示：「我們正準備一場堪比書寫K-POP新歷史的『BORN PINK』巡演級別的史無前例的世界巡演，請大家期待即將公開的更多地區和日程。」

同日公開的宣傳影片，回顧了BLACKPINK於2023年動員觀眾超過180萬人、創下K-POP女團世界巡演新紀錄的「BORN PINK」巡演精彩瞬間。 影片中展現了她們火爆的舞台掌控力，以及全球各地粉絲的熱烈應援。 片尾的「AND MORE」字樣，更讓粉絲期待後續會釋出哪些驚喜場次。



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