《臥底高中》明日首播！31歲的徐康俊穿高中制服，本人竟然覺得有點丟臉？但秦基周、金珉周大力稱讚「很適合」

《臥底高中》在今日（20日）下午舉行製作發佈會，徐康俊、秦基周、金信祿、全裴修、金珉周、朴世賢和崔正仁導演出席活動。

《臥底高中》講述一名國​​家情報局特工偽裝成高中生，秘密追查高宗皇帝失蹤的金條下落。這也是徐康俊退伍後首部作品，他表示：「時隔3～4年再次推出作品，世界發生很大的變化。因爲發生了很大的變化，所以想盡快適應，展現有趣的作品。」

劇中，徐康俊飾演國家情報局的王牌外勤特工「鄭海成」，他收到尋找高宗皇帝金條的特殊命令，因此以學生身份潛入和金條有關的高中，開始了高中生的生活。徐康俊說：「拍攝過程中出現很多新造詞，我一個都聽不懂，學到很多新的東西。」



31歲的徐康俊發表穿著高中制服演戲的感想，他說：「看到飾演學生的演員，覺得他們看起來真的很年輕。我沒有爲了看起來年輕而進行抗衰老，但是塗了乳液。因爲是31歲的國情院要員潛入高中，所以就決定照這樣子做吧。」接著他說：「看到我穿校服的樣子，覺得有點丟臉，我還以爲可以穿這個呢！但在電視劇中，我說過說『既然是成年人，就不要覺得丟臉，好好享受吧！所以穿上之後感覺很好』。」



對於徐康俊的制服，飾演班主任的秦基周說：「太適合你了！」金珉周表示：「他是我們班最帥的學生，非常適合。」朴世賢也稱讚道：「如果真的來轉學的話，周圍會亂成一團的外貌。」讓人更加期待到底有多好看呢 XD



另外，《臥底高中》將於2月21號起逢星期五、六晚上在「黃Viu」播出。



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