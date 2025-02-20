Viu原創韓劇《臥底高中》被喻韓版《逃學威龍》徐康俊劇本百中選一，化身王牌特工對抗金信祿！

由徐康俊、秦基周、金信祿和金珉周主演的 Viu Original 原創韓劇《臥底高中》即將強勢來襲，該劇結合動作、搞笑、懸疑和愛情等豐富元素，勢必吸引劇迷青睞！看完以下【七大看點】後，即可在2月21號起逢星期五、六晚上透過「黃Viu」收看。

1. 韓版《逃學威龍》

Viu Original 原創動作韓劇《臥底高中》講述為了追查高宗皇帝消失的金塊行蹤，國情院王牌特工－鄭海成（徐康俊 飾）偽裝成高中生潛入校園追查，並與熱血代課老師－吳秀雅（秦基周 飾）展開了一段笑料百出的偽高中生活！《臥底高中》的故事大綱媲美亞洲觀眾熟悉的電影《逃學威龍》，韓版有望呈現更細膩唯美的氛圍。



2. 徐康俊退伍作品

徐康俊早於2023年5月退伍，當時韓國媒體更披露他已經接到100多部劇本的合作邀請，可是回歸一事一直只聞樓梯響，不見人下樓；時隔一年半，他「百中挑一」的作品《臥底高中》終於面世，該劇更是他從未嘗試過的動作搞笑題材，反轉魅力引發劇迷關注。



3. 浪漫劇專業戶變身王牌特工

過去徐康俊憑著《奶酪陷阱》、《你也是人類嗎》、《天氣好的話，我會去找你》奠定了「浪漫劇專業戶」的形象，演技亦備受肯定；今次一改戲路，化身金牌特工混入校園，原本只是奉命追查金塊下落，但是隨著日子過去，這位轉學生逐漸融入校園生活，也漸漸發現不少學校內部問題，讓理事長徐明珠（金信祿 飾）對他產生警惕！



4. 秦基周化身熱血教師

「童顏美人」秦基周入行前經歷相當豐富，她不但曾在三星集團擔任IT顧問，又試過從事記者，最後她透過模特兒選拔大賽入行，正式開啟了演員之路；雖然她在入行初期經常面試失敗，但是她坦言對於行業充滿熱情，這正好與《臥底高中》角色吳秀雅不謀而合！劇中秀雅是一位個性積極、充滿熱情的高中代課老師，但是她比誰都關心學生，也因為無法容忍不公義，不時被捲入漩渦之中。到底是甚麼原因迫使她站上風口浪尖？觀眾記得透過劇集找出答案。



5. 徐康俊&秦基周大玩「師生戀」

近日劇組釋出了全新預告，曝光了鄭海成（徐康俊 飾）和吳秀雅（秦基周 飾）的初次見面，秀雅更一見鍾情直言小鹿亂撞；豈料一轉眼海成以轉學生身份來到秀雅任職的高中，使她不禁懷疑海成的背景，海成沒大沒小的說話方式更讓她怒不可遏！不過漸漸走近的兩人慢慢點燃了甜蜜，更超越「師生」關係上演粉紅化學反應。



6. 最強綠葉金信祿加盟

話劇演員出身的金信祿（金新綠）近年踩入影視界，更先後參演了多部話題大作，包括《謗法》、《怪物》、《你是我的春天》等，其中她在Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》表現尤其亮眼，更藉憑貪婪姑姑一角獲提名百想藝術大賞「最佳女配角」！今次她在新戲《臥底高中》再度挑戰反派，並以著名私立學校屏門高中理事長徐明珠一角登場，將與徐康俊為了校園問題針鋒相對，製作組亦稱：「海報上出現了躲在教室裡準備反擊的海成和秀雅，以及展現無法預測的微笑的明珠，反映了三人對立的局面。」



7. 金珉周轉型成功

限定女團 IZ*ONE 出身的成員金珉周出道以來積極參與影視作品，近年她透過韓劇 《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》奪得「最佳女新人」寶座，可說是偶像轉型演員的成功例子！她將在《臥底高中》飾演屏門高中理事長徐明珠的獨生女李藝娜，無論從學業到人氣投票，她都包攬了第一名；實際上她只為得到媽媽認可而不分晝夜地孤軍奮戰。



Viu Original 原創韓劇《臥底高中》將於2月21號起逢星期五、六晚上在「黃Viu」播出，香港觀眾亦可一併收看《魔女》、《流氓讀書會》，免費緊貼最新韓劇。



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