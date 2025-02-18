《Good Day》下集預告李洙赫獨坐一旁，網「好像是為了GD來的，看不到他想和88LINE變親的意志」XD

GD（G-Dragon，權志龍）的新綜藝《Good Day》在日前首播，除了收視佔據同時段冠軍外，節目也獲得許多好評！

公開的下集預告更是讓許多觀眾超期待，是 GD 和金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙等1988年出生一起參加的友情聚會「1988之國」，雖然一開始大家看起來還很生疏，但玩了遊戲後氣氛也越來越好！



不過……李洙赫獨自坐在一旁的樣子也引發網友討論，有網友就表示「李洙赫好像是為了 GD 才來的，因為看不到他想要和88LINE變親的意志」。該貼文在 X（舊Twitter）轉發突破2800，轉發的網友也留言：「看起來想回家..」、「李洙赫該有多喜歡 GD 啊」、「在預告中一直默默觀望的男人」等等。

이수혁 진짜 지디때메 굿데이나왓나봐시발 88라인이랑 친해지려는의지가안보임. pic.twitter.com/Xcp9Qr40Ex — 지 (@ayofinam) February 16, 2025

想起了《Good Day》有一段曹世鎬提到：「我和洙赫也是可以隨時打電話的關係！」GD就「吃醋」地問：「為什麼？」曹世鎬表示因為很熟啊！GD ：「他明明是我的朋友！」曹世鎬說：「呀！他跟我也很...不久前我還和洙赫一起吃過飯！」沒想到 GD 又接著回：「他還來過我家呢！」兩人超幼稚的朋友之爭，也讓 Code Kunst 和金秀賢看到笑出來 XD



而 GD 和李洙赫兩人在高中的時候就認識，超過19年以上的友情。兩人偶爾會通過 IG 分享一起出遊的照片，或是不時也會有民眾偶遇兩人一起逛街，顏值和時尚感都屬一等一的他們，也受到許多粉絲們的喜愛！



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