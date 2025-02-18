《Good Day》下集预告李洙赫独坐一旁，网「好像是为了GD来的，看不到他想和88LINE变亲的意志」XD

GD（G-Dragon，权志龙）的新综艺《Good Day》在日前首播，除了收视占据同时段冠军外，节目也获得许多好评！

公开的下集预告更是让许多观众超期待，是 GD 和金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙等1988年出生一起参加的友情聚会「1988之国」，虽然一开始大家看起来还很生疏，但玩了游戏后气氛也越来越好！



不过……李洙赫独自坐在一旁的样子也引发网友讨论，有网友就表示「李洙赫好像是为了 GD 才来的，因为看不到他想要和88LINE变亲的意志」。该贴文在 X（旧Twitter）转发突破2800，转发的网友也留言：「看起来想回家..」、「李洙赫该有多喜欢 GD 啊」、「在预告中一直默默观望的男人」等等。

이수혁 진짜 지디때메 굿데이나왓나봐시발 88라인이랑 친해지려는의지가안보임. pic.twitter.com/Xcp9Qr40Ex — 지 (@ayofinam) February 16, 2025

想起了《Good Day》有一段曹世镐提到：「我和洙赫也是可以随时打电话的关系！」GD就「吃醋」地问：「为什么？」曹世镐表示因为很熟啊！GD ：「他明明是我的朋友！」曹世镐说：「呀！他跟我也很...不久前我还和洙赫一起吃过饭！」没想到 GD 又接著回：「他还来过我家呢！」两人超幼稚的朋友之争，也让 Code Kunst 和金秀贤看到笑出来 XD



而 GD 和李洙赫两人在高中的时候就认识，超过19年以上的友情。两人偶尔会通过 IG 分享一起出游的照片，或是不时也会有民众偶遇两人一起逛街，颜值和时尚感都属一等一的他们，也受到许多粉丝们的喜爱！



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