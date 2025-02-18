IU＆邊佑錫主演新劇《21世紀大君夫人》導演確定！由《金秘書》、《還魂》朴峻華導演執導

MBC新劇《21世紀大君夫人》由 IU（李知恩）和邊佑錫主演，選角消息日前公開也讓許多觀眾超期待！

今日（18日）製作公司Kakao娛樂宣布《21世紀大君夫人》將由朴峻華導演執導，朴峻華導演曾執導過《今生是第一次》、《金秘書為何那樣》、《還魂》、《還魂：光與影》和《愛在獨木橋》等劇。



而《21世紀大君夫人》是以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述雖然是擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史， 預計今年下半年播出。

劇中，IU 飾演擁有華麗的外貌、知性以及強烈的求勝慾望，是財閥界排名第一的財閥家老二「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的絆腳石，與李安大君交織在一起。邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作爲王的第二個兒子出生，除了王族身份之外，卻什麼也得不到，一直隱藏自己的他遇到成熙珠，開始有了變化。



值得一提的是 IU 和邊佑錫其實在2016年曾合作過《月之戀人—步步驚心：麗》，邊佑錫在劇中飾演高夏真（IU穿越前的角色）前男友「齊東」，時隔8年兩人再一起合作，會展現什麼樣的化學反應？也備受期待！



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