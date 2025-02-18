《Signal 信號》第二季開拍！劇組收到應援咖啡車：「為導演與《第二個信號》的全體工作人員及演員們加油！」

《信號2》（第二個信號）開拍了！！時隔10年回歸再加上原班人馬（李帝勳、金憓秀、趙震雄），令眾網友們相當期待～～～。

近日，網上流傳著 tvN 熱門韓劇《Signal 信號》第二季《第二個信號》首日拍攝現場的咖啡車認證照，吸引了眾多關注和討論。

橫幅上寫著：「《第二個信號》！我們的時間依然相連！」、「為安兌鎮導演與《第二個信號》的全體工作人員及演員們加油！」一位劇組相關人士向韓媒OSEN透露：「本劇於15日已正式開機。」這一消息進一步提高了觀眾的期待感。

2016年首播的《Signal》講述了透過一部來自過去的無線電訊號，連結現在與過去的刑警們共同揭開陳年懸案的故事。該劇巧妙結合了穿越時空與懸疑推理元素，並以嚴謹的敘事方式展開，最終掀起一股熱潮，金銀姬編劇也再度執筆，創作出第二季的劇本。



飾演李材韓的趙震雄在當年獲得了《tvN10 Awards》的最高榮譽演技大賞，而飾演車秀賢的金憓秀與飾演朴海英的李帝勳，他們的演技至今仍被譽為經典。



由於觀眾對第二季的呼聲不斷，備受矚目的續集終於迎來好消息。在10日於首爾上岩洞CJ ENM中心舉辦的「CJ ENM Contents Talk 2025」中，官方宣佈：「為迎接2026年tvN成立20週年，特別準備了經典名作《Signal》的續集——《第二個信號》。」

目前，金憓秀、李帝勳、趙震雄等第一季主演確定回歸，安宰弘等人也正在積極討論出演，讓觀眾們對新角色的加入充滿期待。



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