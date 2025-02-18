金賽綸25歲生命戛然而止！SNS最後一條IG STORY悼念文彬，曾洩露內心壓力：XX很累，能不能別再做了

16日女演員金賽綸突然去世，10歲就憑藉與頂流男星元斌合作的電影《孤膽特工》而斬獲韓國百想藝術大賞（注：韓國三大影視獎項之一）的新人獎，是最被看好的童星之一。 可惜2022年因醉駕風評嚴重受損，名聲與事業一夜跌入谷底，年僅25歲的她最終走上絕路，而她生前留下的SNS內容再次引發關注。

最先發現金賽綸的是一位約定見面的朋友，當朋友到金賽綸家中時，發現她已去世並報警。 警方表示：「目前沒有發現外部入侵的跡象或犯罪嫌疑，正在進一步調查以確認死因，並將屍檢交給國立科學調查研究院。 」現場未發現遺書。



自2022年5月醉駕風波之後，金賽綸SNS停更了許久，生前所發的最後一條IG STORY是悼念2023年去世的ASTRO已故成員文彬，今年1月26日文彬生日這一天，金賽綸發佈了一張與文彬的合照並寫下「HBD♥」。 照片拍自2015年，當時兩人都在同一家經紀公司Fantagio。 由於IG STORY的特性，這條內容已不可見。



早前金賽綸經常通過SNS間接表達內心的感受。 例如2024年4月她曾發佈了一條寫著「『XX很累，能不能別再做了』最近總是想說這句話」的文章，並迅速刪除。 這是電影《醉後的浪漫》中孔曉振的台詞， 儘管內容已被刪除，但當時有網友推測金賽綸可能是在間接表達因醉駕事件和復出失敗所帶來的內心壓力。



2022年5月18日金賽酒後駕車時在首爾江南區清潭洞鶴洞附近十字路口發生車禍，撞上了護欄和公共設施，造成了嚴重損失。 事發時她的血液酒精濃度為0.2%，遠超吊銷駕照的標準。 事故還導致了附近變壓器故障，致使周圍商店停電，影響了營業。 因此金賽綸被判罰款2000萬。 審判時，金賽綸因生活困窘而請求寬恕，但由於咖啡店兼職爭議，生活困境的說法並未得到認同。

此後金賽綸一直處於自我反省期，但她卻在人氣劇《淚之女王》開播期間發佈了與男主角金秀賢的貼臉親密照，引發了關於「自編戀情」的爭議，再次遭到大批劇迷的討伐。



在各種負面輿論的壓力下金賽綸去年4月嘗試通過話劇舞台重新開始演藝活動，但因健康問題突然退出，復出演藝圈的計畫未能成功。去年11月金賽綸被拍到正在拍攝電影《吉他男》，預示著即將復出，卻在16日突然爆出身亡，在如花的年紀離開了人世。

對於金賽綸的離世，不少網友表示哀悼，紛紛留言表示：「可憐，還這麼年輕，大家都應該小心說話，惡語傷人六月寒」、「她肯定有錯，但她也在努力改正啊，太可惜了」、「男明星犯錯的那麼多，復出成功的也那麼多」、「每一個明星死亡的背後都有一個像橫豎研究所這類的營銷號」、 「惡評的特徵就是抓著一件事情死纏不放，等到把對方逼死了，又在這裡悲天恸地」、「她醉駕確實不對，但是民眾為什麼一點寬容心理都沒有??? 都不允許她活下去」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞