金赛纶电影遗作《吉他手》预计今年上映，导演回忆：她复出的意志很强烈，所以大家都很意外

对於演员金赛纶昨晚在家中离世的消息，近期曾合作过的申在浩导演和制作人兼主演的李善正代表接受采访，表达了不舍之情与令他印象深刻的回忆片段。

韩媒《韩国日报》独家采访到曾执导过电影《吉他手》一半拍摄工作的申在浩导演，目前与金赛纶最近仍有联系的工作人员们也都陷入震惊与悲痛之中，尤其是因为她对复出充满热忱，因此她的突然离世令人难以置信。



申导演在今天上午接受采访回忆道：「我第一次见到金赛纶是在《吉他手》的剧本台词排练（朗读会）现场，她非常开朗，比我想像中还要随和。排练结束后，我们还一起聚餐，聊了很多天。」、「金赛纶充满热情，更对大家说自己会全力以赴，因为从小就开始演戏，相当专业成熟，就像经验丰富的资深演员一样。」



她在片场很会带动气氛，也非常认真负责。在工作上十分严谨，日常生活中却又平凡且率真。还曾送工作人员衣服，留下许多美好回忆。因此，昨天也有许多工作人员联系上导演，大家都陷入悲痛之中。她的离世对所有人来说，都是沉重的打击。他补充道：「金赛纶在戏里饰演无名乐队的键盘手，特地苦练乐器，实际上也很热爱音乐。」

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电影的制作人兼主演的李善正代表则接受韩媒《EDAILY》采访时表示：「电影《吉他手》最快将於今年5月上映（原定目标），而具体上映日期尚未确定。」去年11月就完成了拍摄工作，目前正处於后期制作阶段。由於这是一部音乐电影，制作的过程比预期更加耗时。」



李善正回忆金赛纶在片场总是充满活力，展现出对演技的热情，因此他一直期待金赛纶能够坚强度过难关，华丽复出。没想到，《吉他手》却成为了她的遗作，让人感到沉重，也让他们对电影的后期制作肩负更大的责任。他最后表示：「今天，我会与电影演员们一同前往灵堂，悼念她的离世。」



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昨天（16日）下午，金赛纶被发现在首尔城东区的家中身亡，得年25岁。警方未发现外部入侵等犯罪嫌疑，目前正对其死因进行调查。

金赛纶曾於2022年5月在首尔清潭洞附近发生酒驾事故，引发争议。当时事故导致变压器受损，周边商家发生停电。金赛纶在事故发生后拒绝现场酒测，并要求进行抽血检测，最终结果显示其血液酒精浓度达到驾照吊销标准的0.2%。事后，她进入了长时间的自我反省期。



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