姜鎬童指責神童不參加《大逃脫》新一季！神童吐露委屈：「真的沒有聯繫我，看了新聞才知道」

15日播出的《認識的哥哥》中，由電影《Sunny Day》的主角韓尚進、崔丹尼爾、鄭惠仁作爲嘉賓登場。

當天，崔丹尼爾坦言自己是綜藝《大逃脫》的粉絲，每集都會看，並表示：「最近（新一季）不是又出來了？我真的是忠實粉絲。」這時姜鎬童指責神童說：「你不是說不參加嗎？」神童立刻站起來委屈地說：「這次真的沒有人聯繫我，我是看了新聞報導後才知道。」



崔丹尼爾問道：「是你不想參加嗎？」神童回答說：「怎麼可能，是我被踢掉了。」李常敏也回憶起在《The Genius》合作過的鄭中淵PD，他說：「鄭中淵PD有時候很冷淡。」節果...神童說：「鄭中淵PD這次沒有參與。」讓李常敏驚慌失措 XD



節目一公開，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「就算換掉其他人，神童和柳炳宰兩個人都應該留下」、「神童是主要解題的成員之一，看來柳炳宰要自己動腦筋了」、「從第1季到第4季的出演者，爲了重新開局不聯繫有點...」、「換了PD也不怎麼樣，連成員都換了，所以不太期待」、「柳炳宰、神童、金鐘民三個人最有趣，竟然把其中兩個排除在外」、「神童很會解題，新成員中有智囊嗎」、「哦...通過這個報導知道選角變了，呵呵呵呵」、「爲什麼不加入神童呢」等等。

另，《大逃脫》將在今年上半年以新一季《大逃脫：The Story》回歸，姜鎬童、金東炫、柳炳宰、高庚杓、伯賢和呂珍九成為新一季的成員。其中前三位均為節目元老，後三人全新加盟。



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