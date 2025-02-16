姜镐童指责神童不参加《大逃脱》新一季！神童吐露委屈：「真的没有联系我，看了新闻才知道」

15日播出的《认识的哥哥》中，由电影《Sunny Day》的主角韩尚进、崔丹尼尔、郑惠仁作爲嘉宾登场。

当天，崔丹尼尔坦言自己是综艺《大逃脱》的粉丝，每集都会看，并表示：「最近（新一季）不是又出来了？我真的是忠实粉丝。」这时姜镐童指责神童说：「你不是说不参加吗？」神童立刻站起来委屈地说：「这次真的没有人联系我，我是看了新闻报导后才知道。」



崔丹尼尔问道：「是你不想参加吗？」神童回答说：「怎么可能，是我被踢掉了。」李常敏也回忆起在《The Genius》合作过的郑中渊PD，他说：「郑中渊PD有时候很冷淡。」节果...神童说：「郑中渊PD这次没有参与。」让李常敏惊慌失措 XD



节目一公开，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「就算换掉其他人，神童和柳炳宰两个人都应该留下」、「神童是主要解题的成员之一，看来柳炳宰要自己动脑筋了」、「从第1季到第4季的出演者，爲了重新开局不联系有点...」、「换了PD也不怎么样，连成员都换了，所以不太期待」、「柳炳宰、神童、金钟民三个人最有趣，竟然把其中两个排除在外」、「神童很会解题，新成员中有智囊吗」、「哦...通过这个报导知道选角变了，呵呵呵呵」、「爲什么不加入神童呢」等等。

另，《大逃脱》将在今年上半年以新一季《大逃脱：The Story》回归，姜镐童、金东炫、柳炳宰、高庚杓、伯贤和吕珍九成为新一季的成员。其中前三位均为节目元老，后三人全新加盟。



（延伸阅读：【韩网热门】《大逃脱：The Story》最终6人阵容：3元老成员+3新成员！网友：把那两位还给我们）

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