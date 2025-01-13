【韓網熱門】《大逃脫：The Story》最終6人陣容：3老+3新！網友：把那兩位還給我們

TVING原創推理綜藝《大逃脫：The Story》（《大逃出》）公開最終6人演出陣容。

姜鎬童、金東炫、柳炳宰、高庚杓、伯賢和呂珍九成為新一季的成員。 其中前三位均為節目元老，後三人全新加盟。



tvN 熱門綜藝《大逃脫》（大逃出）是以密室逃脫為題材的綜藝，2018年7月首播以破格的世界觀、超乎想像的室內外封閉場景等超大規模受到許多觀眾喜愛，2019年製作第二季，接著2020年推出第3季、2021年推出第4季。 但是《大逃脫》系列主要PD鄭鍾淵PD2022年從 CJ ENM 辭職，而《大逃脫》新一季將由李宇亨CP負責。

韓國網友評論：

1. 神童、金鐘旼呢??? 有點可惜，求新一季也好看

2. 還不如換個名字呢，又不是原來PD製作的

3. 超期待呂珍九

4. 為什麼沒有神童啊

5. Why，神童隊長呢????

6. 有新一季出來我已經滿意一般了，和之前《Crime Scene Returns》公開陣容時一樣，都會有拉踩

7. 神童很有頭腦，是和柳炳宰不一樣的頭腦，兩人合作非常有趣，他倆無論是跟隨劇情還是綜藝感都很好，也很懂操控機械等，是不可或缺的成員啊，最重要的是每次解密完之後從來不會炫耀自己的功勞，讓人很舒服

8. 聽說呂珍九很喜歡這類情景劇，還蠻期待的

9. 呂珍九？？ 好新鮮啊，好奇

10. 之前劇情設置上有些不足，全靠成員們的綜藝感救活了節目，這次是演員+愛豆

11. 這次加了story，是打算以劇情為主嗎？

12. 神童可是這個節目的大腦啊，我最愛的三人是神童、柳炳宰和金鐘旼啊

13. 完了，完全不期待

14. 能夠接住姜鎬童梗的人只有金東炫和柳炳宰啊，下面的三人從來沒覺得有過綜藝感

15. 如果是這個陣容的話，為什麼不在P.O退伍的時候拍的呢？

16. 沒有說新人不好的意思，單純好奇為什麼沒有神童啊

17. 神童、金鐘旼不可替代

18. 神童解答問題，柳炳宰解說，金鐘旼間歇性天才/發現王，每個人的人設都不同，怎麼辦？ 怎麼神童和金鐘旼不在了???

19. 每次情況危急的時候都靠神童和金鐘旼carry全場

20.呂珍九確實很新鮮，反正我也是因為有趣才好看的，幸好姜鎬童還在

21. 哦吼，有伯賢哎

22. 我覺得有必要更替成員，但是很遺憾居然沒有神通

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