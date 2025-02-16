《Good Day》今晚首播！先公開影片：GD曾不小心打錯電話給金秀賢，兩人竟然還尬聊3～4分鐘 XD

《Good Day》是 GD（G-Dragon，權志龍）和各個領域的人物一起完成今年歌曲的音樂節目，節目將在今晚首播！

第1集先公開影片中，GD、曹世鎬、Code Kunst 開車前往某處。在車上曹世鎬就對 GD 說：「我今天想給志龍介紹個好朋友，今天要見的朋友跟你同歲，跟我一起拍過戲，他獨自一個人的時候幾乎都在運動。」給出即將介紹的朋友的提示。



曹世鎬所提的這位朋友正是金秀賢，金秀賢在平常訓練的健身房裡等待他們，期間他一直自言自語和走動，還對著健身器材模擬自我介紹 XD 特別是 GD 和金秀賢其實不是初次見面，而是交換過手機號碼的關係。



GD 提到：「我和這位朋友其實私下見過一次，說完『初次見面』後交換了手機號碼，但一直沒有聯繫過。」之後 GD 說：「但是我有一次失誤了，我們公司有個顧問和他同名，在意想不到的時間，我給他打了電話，我說『顧問Nim...我們...』他說『你...你好？』，然後尷尬地『哈哈、齁齁』通話3～4分鐘，連『你平常都在做什麼？』都問了，（金秀賢）說了喜歡登山，我那時候也邊想我們有什麼可以一起做的事嗎？」兩人邊回憶邊大笑！



而金秀賢也提到 GD《MAMA》舞台真的很帥氣，GD 聽到稱讚也非常害羞！88年出生的同齡人兩人的相遇將如何發？特別是以兩人的見面爲開端，接下來「88LINE」丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙等人也將見面，因此更加令人期待。

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