收視達12%！韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》甜蜜完結♥ 網求第二季《我的完美丈夫》

本季最熱門浪漫喜劇、由韓志旼與李浚赫攜手的《我的完美秘書》，昨晚14日情人節完結，圓滿收場讓觀眾相當不捨。

結局情節，姜智允（韓志旼 飾）主動卸任Peoplez代表，讓CAREERWAY收購Peoplez。姜智允離開一手打造的Peoplez，雖然遺憾但她表示自己知道了「什麼才是最重要的」，她想保全員工們，不過員工們都相當義氣辭職，CAREERWAY宛如收購空殼。在無工作的空窗期，劉恩浩（李浚赫 飾）會陪伴姜智允進出警署，兩人也常常享受日常約會。



惡人有惡報，CAREERWAY金惠珍（朴寶京 飾）五年前五年後詐騙案都被揭露。姜智允重新成立公司，第一位人選就是劉恩浩（李浚赫 飾），劉恩浩重拾專業到了Peoplez合作過的公司擔任人事組組長。小星替姜智允的新公司取名「WE」，Peoplez一組老員工們都回到姜智允旗下共同支撐起「WE COMPANY」。而禹正勛呢？他和和父親和解，在父親公司的工作步上了正軌，和鄭秀賢（金允慧 飾）也打破曖昧正式交往（竟然是靠算命師助攻XDD）！



如同‎搶先看片段網友盛讚的「姜智允與劉恩浩平凡的日常生活也讓人覺得甜蜜」‎，完結篇兩人互動就是如此。劇情最後一幕融合了兩人的名場面，音樂廳外見面以及過馬路場面，這次是姜智允激動的狂揮手和劉恩浩打招呼，還衝向劉恩浩，劉恩浩雙手接住她、抱起她。



網友依依不捨留言「請發一下戀愛報導」、「兩人戀愛最初是劉恩浩在斑馬線上奔跑，最後是姜智允奔跑，再去看一次演奏會也是，很棒的結局」、「最後姜劉在斑馬線上，結局就是完美本身」、「唯一缺點12集，太短了至少要給16集，請給我第二季」、「第一次那麼希望（韓志旼與李浚赫）真實成為戀人」、「真的是傳奇CP」、「也想談那種美麗而清新的愛情了，好久沒這麼激動了，又甜又幸福了」……

「感謝完美結束的Happy Ending，請盡快製作第二季拜託，這化學反應不能就這樣結束」、「現在第二季要是《我的完美丈夫》了」、「第二季是《我的完美丈夫》就可以了」、「情人節還需要吃巧克力嗎？有姜劉CP啊好甜」、「連最後場面都完美無缺的劇！」、「再也見不到這完美的CP了」、「愛情片果然還是看臉……看看他們，這是要紀錄在大韓民國史書的組合了」、「韓志旼最後太耀眼了，怎麼能不愛」、「以後要怎麼看其他愛情劇，兩個人要負責吧」……

▼結局相關片段



除了網評盛讚之外，收視率亦出爐達到了全韓12%！順利刷新全劇紀錄！另外，正片看不到的姜劉CP拍貼機互動，要在李浚赫IG看！演員們也都紛紛表達劇終感想‎了呢！對觀眾來說，真的很捨不得啊ㅠㅠ



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