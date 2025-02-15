《我的完美秘書》完美收官！韓志旼＆李浚赫發表終映感言「感謝大家喜愛、留下了美好的回憶」

由韓志旼、李浚赫、金度勳和金允惠主演的《我的完美秘書》在昨日完美收官，四位主演也發表終映感言。

韓志旼以壓倒性的氣場、細膩的感情演技完美詮釋「姜智允」從冷靜的工作狂代表到溫暖的人，她說：「就像智允通過恩浩和 Peoplez 得到安慰和成長一樣，身邊有好人是我莫大的祝福。雖然每個人都有不足之處，但只要在一起，內心應該會『完美』吧！就像很多觀眾用愛填滿這部劇一樣，非常感謝大家如此喜愛。」而韓志旼日前也收到新劇《未婚人士的高效約會》出演提案，很期待她接下來的作品呢！



李浚赫憑藉著「爹系男友」劉恩浩一角，讓他迎來事業巔峰，收穫國內海外人氣。他也表示：「非常感謝從開始到現在懷著激動的心情陪伴我們的電視劇，多虧了大家，恩浩、智允、小星還有 Peoplez 都像真實存在一樣，這個過程會給我留下美好的回憶。」李浚赫接下來也有多部作品要播出，大家最期待哪部呢 XD



（延伸閱讀：《我的完美秘書》李浚赫終於爆紅！接下來有《無赦之仇》和《杜奧女士》等3部作品要播，還收到新劇出演提案！）

金度勳飾演的「禹正勛」在看似不懂事的背後，立體地融入家人帶來的深深的傷痛和衝突，演技也獲得好評。他說：「作爲禹正勛而備受喜愛的時光，對我來說就像禮物一樣，真心感謝大家。在拍攝電視劇，還有看節目時，我明白『完美』和『偶然』不是不可能的，而是我們創造出來的，雖然很多時候光是無很難馬上完成當下事情，但是有時成爲某個人心中『完美』的人，或是試著在上出現在我面前的『偶然』，這應該也是給生活帶來新鮮多巴胺的事情吧。」



金允惠飾演的「鄭秀賢」，描繪多樣的家庭面貌，給觀眾們傳遞了溫暖。她表示：「從去年春天到夏天愉快地進行拍攝，所以以那個記憶爲基礎，我也成爲忠實觀眾，在收看節目的過程中一直很幸福、很溫暖，不知不覺間就到最後真的很可惜。我會支持所有在某處因單戀而心痛、爲了新的相遇而鼓起勇氣的所有秀賢們。」



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