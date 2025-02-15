收视达12%！韩志旼&李浚赫《我的完美秘书》甜蜜完结♥ 网求第二季《我的完美丈夫》

本季最热门浪漫喜剧、由韩志旼与李浚赫携手的《我的完美秘书》，昨晚14日情人节完结，圆满收场让观众相当不舍。

结局情节，姜智允（韩志旼 饰）主动卸任Peoplez代表，让CAREERWAY收购Peoplez。姜智允离开一手打造的Peoplez，虽然遗憾但她表示自己知道了「什么才是最重要的」，她想保全员工们，不过员工们都相当义气辞职，CAREERWAY宛如收购空壳。在无工作的空窗期，刘恩浩（李浚赫 饰）会陪伴姜智允进出警署，两人也常常享受日常约会。



恶人有恶报，CAREERWAY金惠珍（朴宝京 饰）五年前五年后诈骗案都被揭露。姜智允重新成立公司，第一位人选就是刘恩浩（李浚赫 饰），刘恩浩重拾专业到了Peoplez合作过的公司担任人事组组长。小星替姜智允的新公司取名「WE」，Peoplez一组老员工们都回到姜智允旗下共同支撑起「WE COMPANY」。而禹正勋呢？他和和父亲和解，在父亲公司的工作步上了正轨，和郑秀贤（金允慧 饰）也打破暧昧正式交往（竟然是靠算命师助攻XDD）！



如同‎抢先看片段网友盛赞的「姜智允与刘恩浩平凡的日常生活也让人觉得甜蜜」‎，完结篇两人互动就是如此。剧情最后一幕融合了两人的名场面，音乐厅外见面以及过马路场面，这次是姜智允激动的狂挥手和刘恩浩打招呼，还冲向刘恩浩，刘恩浩双手接住她、抱起她。



网友依依不舍留言「请发一下恋爱报导」、「两人恋爱最初是刘恩浩在斑马线上奔跑，最后是姜智允奔跑，再去看一次演奏会也是，很棒的结局」、「最后姜刘在斑马线上，结局就是完美本身」、「唯一缺点12集，太短了至少要给16集，请给我第二季」、「第一次那么希望（韩志旼与李浚赫）真实成为恋人」、「真的是传奇CP」、「也想谈那种美丽而清新的爱情了，好久没这么激动了，又甜又幸福了」……

「感谢完美结束的Happy Ending，请尽快制作第二季拜托，这化学反应不能就这样结束」、「现在第二季要是《我的完美丈夫》了」、「第二季是《我的完美丈夫》就可以了」、「情人节还需要吃巧克力吗？有姜刘CP啊好甜」、「连最后场面都完美无缺的剧！」、「再也见不到这完美的CP了」、「爱情片果然还是看脸……看看他们，这是要纪录在大韩民国史书的组合了」、「韩志旼最后太耀眼了，怎么能不爱」、「以后要怎么看其他爱情剧，两个人要负责吧」……

▼结局相关片段



除了网评盛赞之外，收视率亦出炉达到了全韩12%！顺利刷新全剧纪录！另外，正片看不到的姜刘CP拍贴机互动，要在李浚赫IG看！演员们也都纷纷表达剧终感想‎了呢！对观众来说，真的很舍不得啊ㅠㅠ



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