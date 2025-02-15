K-FLOW3 演唱會回歸！韓國人氣女團 ITZY、aespa、tripleS 齊聚臺灣！

睽違六年，K-FLOW 演唱會回來了！《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》即將於 4 月 26 日在林口體育館盛大舉行。本次由韓國人氣女團 ITZY、aespa 及 tripleS 聯手帶來精彩演出，並特別邀請 K-FLOW1 及 K-FLOW2 均有參與演出的「灶咖男團」SUPER JUNIOR 隊長利特擔任 Special MC。演唱會門票將分兩階段販售，國泰世華 CUBE 信用卡卡友可於 2 月 28 日上午 11 點優先購票，一般售票將於 3 月 1 日上午 11 點在 ibon 售票網站全面開賣，演唱會票價為 NT$6,680 / NT$5,880 / NT$5,280 / NT$4,880 / NT$3,880。

2024 年對 aespa 可謂是豐收的一年，除了推出〈Supernova〉、〈Armageddon〉、〈Whiplash〉等膾炙人口的歌曲，讓她們橫掃韓國年末各大頒獎典禮主要獎項。去年 8 月在臺灣舉辦的第二次巡迴演唱會《SYNK : PARALLEL LINE》更吸引近三萬名粉絲共襄盛舉，展現在臺的超高人氣。



ITZY 自出道以來就以其優秀的演唱實力與強烈的舞台魅力深受喜愛，去年 10 月再度以五人完全體發行迷你專輯《GOLD》，以專輯同名歌曲〈GOLD〉及〈Imaginary Friend〉雙主打形式進行宣傳，讓大眾看見她們在多樣風格中的完美演繹。



超大型女團 tripleS 於去年發行正規專輯《ASSEMBLE24》正式以 24 人完全體出道，主打歌〈Girls Never Die〉不僅讓她們在韓國音樂節目上獲得首個冠軍，也成為傳唱度極高的代表歌曲。近日她們也宣布將於今年上半年再度以完全體回歸，讓粉絲們對新作品充滿期待。



在「2024 灶咖大賽」中以些微差距拿下第二名的韓國人氣男團 SUPER JUNIOR，將迎來今年的出道 20 週年，並預告將展開活躍活動。隊長利特近期就曾在個人直播上透露在結束四月底小分隊 LSS 於日本的 FAN CONCERT 後會造訪臺灣。本次也將以《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》Special MC 的身分，為 2025 灶咖大賽再添一筆戰績 。

日前 ITZY 的 Yuna、 aespa 的 Karina 和 NMIXX 的 Sullyoon 才在韓國電視台年末特別節目《MBC 歌謠大祭典》上合作，消息一出就在各大社群平台上掀起熱烈討論，三位擁有獨特魅力的新生代女神同台即是所有人矚目的焦點。隨著節目播映後釋出的花絮，也能看到三人從起初的些許拘謹到逐漸展現默契的化學反應。



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《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》

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▽演出陣容 ⎪ ITZY、aespa、tripleS、SUPER JUNIOR 利特（Special MC）

●tripleS 演出成員：李知禹、金琉然、金拏炅、山田楓、嘉味元琴音、許念慈、川上凜、池諝娫

▽活動時間 ⎪ 2025 年 4 月 26 日（六）17:00（實際以現場為準）

▽演出地點 ⎪ 林口體育館 NTSU ARENA

▽售票網站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLINKFLOW（建置完成後開啟）

▽開賣時間 ｜

國泰世華 CUBE 信用卡友優先購：2 月 28 日（五）11:00 - 23:59

一般購票：3 月 1 日（六）11:00

▽票價｜NT$6,680 / NT$5,880 / NT$5,280 / NT$4,880 / NT$3,880

●橙1A-2、橙1B-1、黃1A-1、黃1B-2 區因座位靠近主舞台兩側及舞台與硬體架設角度影響，可能出現部份視線遮擋而無法完整觀賞主舞台的 LED 螢幕及藝人於主舞台中後方表演，請務必考慮清楚後再購買該區域票券。

●優先購票不保證位子一定優於一般購票，數量有限，售完為止。

▽主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃、一六三娛樂

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