韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》今晚結局，甜蜜床照搶先釋出♥ 日常約會也讓觀眾不捨敲碗第二季

韓志旼與李浚赫主演之熱門浪漫之作《我的完美秘書》將在今晚情人節完結，官方先釋出了兩人結局甜蜜劇照及一支搶先看片段。

姜智允（韓志旼 飾）和劉恩浩（李浚赫 飾）早晨起床甜蜜貼額頭，下雨時一同享受雨滴打在手上，在下雨的白天難得一起喝酒……據官方說明，雖然姜智允面臨了Peoplez難關，但「姜劉CP」兩人都放下工作享受平凡的日常生活，可以看見姜智允從第一集以來改變最大，一轉冷酷性格始終掛著笑臉。



搶先看片段正是兩人在下雨的白天喝馬格利酒之場景，姜智允對白天喝酒很新奇，說自己人生竟然什麼都做了，劉恩浩笑說：「大學時也沒有嗎？真不浪漫。」姜智允聽了回應：「浪漫也要有人陪。」舉杯暗示劉恩浩就是對的人，兩人甜蜜笑著乾杯。



姜智允還說和劉恩浩在一起就會衝動，否則自己本來是沒計畫就會不安的人，劉恩浩說：「有趣吧？」姜智允裝作無奈笑說：「太可怕了。」



搶先看影片上午才釋出已破六萬觀看，網友紛紛表示劇情如此日常也很甜蜜，相當不捨整部劇即將結局。網友說「兩個人的化學反應就算喝酒場面播1小時也能保障收視率」、「會成為今年最療癒的作品，雖然只是演戲，但到現在有這麼有火花的CP嗎？像陽光一樣的CP」、「不敢相信這是最後一支搶先看ㅠㅠ，推出第二季，不然兩位演員實際發表結婚消息吧」、「編劇請寫《我的完美丈夫》」、「要嘛就出第二季，要嘛結婚吧……」……

「不是姜智允和劉恩浩，而是韓志旼和李浚赫本人，真好看」、「不是，這是韓志旼和李浚赫」、「只要兩人在一起就是作品！即使台詞沒有特別的內容，但只要看著這對漂亮情侶就會讓人露出微笑」、「白天喝酒也那麼甜蜜……牙齒都快爛掉了」、「好不捨啊溫暖人心的劇」、「哇是最終回了，我也想白天喝酒……別走」、「不要走，不能製作第二季嗎」……等等。

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