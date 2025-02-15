《協商的技術》3月開播！導演大讚主角陣容：李帝勳就是最大的看點

經典韓劇《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》的導演安畔錫帶著別具一格的辦公室題材劇《協商的技術》回歸。

《協商的技術》以企業併購為題材，講述了一位傳奇的談判專家和他的團隊成員們在工作中的故事。 安畔錫導演曾因執導電視劇《白色巨塔》（2007）開創了醫療辦公室劇的新局面，此次他將把商業世界帶入小螢幕。



與以往的作品不同，安導演嘗試了另一種創作方式，他回憶道：「我與編劇從零開始坐下來討論構思故事，這是我看過完整劇本後選擇了第一個作品，覺得故事很有潛力，便毫不猶豫地接下了它。」

同時安導演堅持了自己的原則，那就是所有的電視劇必須要真實。 他強調：「觀眾在看劇時，絕不能覺得這是假的。」導演對演員們表現出了極高的信任，表示：「對劇中角色和演員的契合度完全滿意。」還逐一稱讚了演員們，尤其是金大明、成東鎰、張鉉誠、吳萬錫、安賢好、車康潤等人，稱他們「無可挑剔，演得太好了」。



尤其是對主演李帝勳的表現，安畔錫導讚不絕口：「李帝勳從抵達拍攝現場開始直到到結束，始終保持著『尹周弩』的角色狀態。 這部劇的最大看點無疑是李帝勳。」



另外，《協商的技術》3月8日晚正式和觀眾見面。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞