《我的完美秘书》完美收官！韩志旼＆李浚赫发表终映感言「感谢大家喜爱、留下了美好的回忆」

由韩志旼、李浚赫、金度勋和金允惠主演的《我的完美秘书》在昨日完美收官，四位主演也发表终映感言。

韩志旼以压倒性的气场、细腻的感情演技完美诠释「姜智允」从冷静的工作狂代表到温暖的人，她说：「就像智允通过恩浩和 Peoplez 得到安慰和成长一样，身边有好人是我莫大的祝福。虽然每个人都有不足之处，但只要在一起，内心应该会『完美』吧！就像很多观众用爱填满这部剧一样，非常感谢大家如此喜爱。」而韩志旼日前也收到新剧《未婚人士的高效约会》出演提案，很期待她接下来的作品呢！



李浚赫凭藉著「爹系男友」刘恩浩一角，让他迎来事业巅峰，收获国内海外人气。他也表示：「非常感谢从开始到现在怀著激动的心情陪伴我们的电视剧，多亏了大家，恩浩、智允、小星还有 Peoplez 都像真实存在一样，这个过程会给我留下美好的回忆。」李浚赫接下来也有多部作品要播出，大家最期待哪部呢 XD



（延伸阅读：《我的完美秘书》李浚赫终於爆红！接下来有《无赦之仇》和《杜奥女士》等3部作品要播，还收到新剧出演提案！）

金度勋饰演的「禹正勋」在看似不懂事的背后，立体地融入家人带来的深深的伤痛和冲突，演技也获得好评。他说：「作爲禹正勋而备受喜爱的时光，对我来说就像礼物一样，真心感谢大家。在拍摄电视剧，还有看节目时，我明白『完美』和『偶然』不是不可能的，而是我们创造出来的，虽然很多时候光是无很难马上完成当下事情，但是有时成爲某个人心中『完美』的人，或是试著在上出现在我面前的『偶然』，这应该也是给生活带来新鲜多巴胺的事情吧。」



金允惠饰演的「郑秀贤」，描绘多样的家庭面貌，给观众们传递了温暖。她表示：「从去年春天到夏天愉快地进行拍摄，所以以那个记忆爲基础，我也成爲忠实观众，在收看节目的过程中一直很幸福、很温暖，不知不觉间就到最后真的很可惜。我会支持所有在某处因单恋而心痛、爲了新的相遇而鼓起勇气的所有秀贤们。」



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