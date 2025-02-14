「姐弟戀匠人」安畔錫這次不拍愛情劇！新劇《協商的技術》是辦公室劇，李帝勳銀髮造型超吸睛！

即將在3月8日播出的新劇《協商的技術》是安畔錫導演的新作，由李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠主演，講述被稱為傳奇談判專家的大企業併購專家及其團隊的故事。

公開的最新預告中，擁有悠久傳統和權威的河泰秀（張鉉誠 飾）專務組與追求革新和變化的尹洙諾（李帝勳 飾）M&A組以山人集團爲中心展開激烈的對立。在兩個勢力的競爭越來越激烈的時候，職員們之間也出現「現在是戰爭，輸了就會被炒魷魚」的聲音，可以推測出公司內部的殺氣騰騰的氛圍。



與新上任的M&A組組長尹洙諾不同，河泰秀在很長一段時間裡，作爲山人集團的實權人物站穩腳跟，展現壓倒性的級別差異。就企業的收購、合併問題激烈對立的情況下，尹洙諾和M&A組會對河泰秀採取怎樣的強硬措施？光看預告就讓人期待呢！



值得一提的是李帝勳的銀髮造型備受關注，展現與以往不同形象的李帝勳表示：「角色作為談判專家，他的完美內心和第一印象想要表現得令人信服，不容易了解的內心，好像隱藏著某種秘密的神秘魅力，這會不會引發觀眾們的好奇心呢？」而《協商的技術》是安畔錫導演的作品，李帝勳提到一聽到是安畔錫導演的作品，就想馬上參與，他說：「通過這部作品能見到韓國最優秀的工作人員，非常感謝，也很榮幸。」



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