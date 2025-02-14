韓流帝王SUPER JUNIOR東海出道邁20周年 首舉辦個人fancon！確定4月26日來台開唱！親送「老婆」情人節禮物

韓流帝王SUPER JUNIOR成員東海今年適逢團體出道即將屆滿第二十周年，首次舉辦個人fancon《EAST COAST：WAVE》，在日本舉辦後取得巨大成功，台灣粉絲就已經不斷敲碗期待台灣場，網銀國際影視今（14日）正式宣布東海於4月26日於桃園開唱，特別在情人節送上這份大禮，實現之前說過「在能力所及範圍之內會盡量來跟大家見面」的諾言，讓所有「台灣老婆」嗨翻！

韓流娛樂活動在台大大盛行，南韓藝人頻繁來台舉辦見面會、演唱會，無論是男團、女團或是個人活動的歌手與演員來台都相當受到歡迎，也因此讓網友發揮創意和幽默感，以「灶咖大戰」為主題，統計最常來台的南韓藝人排行榜，其中2024年韓流帝王SUPER JUNIOR名列第二，包含團體全員、SOLO、各個小分隊總共訪台次數累積18次，顯見SUPER JUNIOR受歡迎的程度以及對台灣粉絲們的重視和寵愛。



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