《我的完美秘書》韓志旼收到新劇《未婚人士的高效約會》提案，將飾演酒店職員周旋在「兩個男人」之間！
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《我的完美秘書》韓志旼收到新劇《未婚人士的高效約會》提案，將飾演酒店職員周旋在「兩個男人」之間！

韓劇   2025年2月14日   星期五10:45   Mico  

（封面圖源：SBS《我的完美秘書》劇照、TVDaily）

歐逆實力太強，又有新作品啦！！！這「兩個男人」選角已經引爆粉絲討論了～～～。

近期熱門韓劇《我的完美秘書》韓志旼正考慮出演新劇《未婚人士的高效約會》（另譯：未婚者的有效相遇），所屬經紀公司向韓媒回應：「韓志旼確實收到了出演邀請，正在積極討論中。」
（圖源：TVDaily@韓志旼）

《未婚人士的高效約會》講述了一位決心尋找愛情的女性，在相親中遇見了兩位各具魅力的男性，並在這個過程中探索真愛意義的故事。據悉，韓志旼被提議擔任女主角的人物設定職業是酒店職員，預計將於今年上半年開拍。

特別是韓志旼近期因主演 SBS 金土劇《我的完美秘書》而備受矚目，因此她的下一部作品獲得了極高的關注。這部劇中，她飾演了一位工作能力出色的獵頭公司 CEO 姜智允，並與李浚赫展開甜蜜的浪漫對手戲，吸引了超多的CP粉，兩人之間的互動相當吸引人。
（圖源：SBS《我的完美秘書》劇照）（圖源：SBS《我的完美秘書》劇照）（圖源：SBS《我的完美秘書》劇照）

此外，在新劇《未婚人士的高效約會》中，她將周旋在「兩個男人」之間，對於官方的選角，也在網友之間展開了熱烈的討論，目前是許多人希望看到她與李浚赫的二搭，也有人留言分享許多外型氣質跟韓志旼很登對的人氣男演員，真的是讓人太期待啦～！
（圖源：TVDaily@韓志旼）

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