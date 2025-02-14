RIIZE元彬經常配戴的星星項鍊背後的故事！父母熔掉婚戒改做

男團RIIZE的成員元彬以其出眾的顏值和獨特的魅力迅速吸引了大量粉絲。 他五官立體精緻，氣質清爽，兼具力量與柔美的舞台表現力，無論是舞台上的動態魅力，還是日常生活中的靜態形象，他都完美詮釋了「偶像」的定義。

從出道至今，粉絲們發現元彬十分鐘情一個星星掛飾的項鍊，幾乎不離身，之前還在音樂節目拍他近景時，特意拿出來對著鏡頭展示給眾人。最近他就親自揭秘了最愛item背後的秘密，沒想到那麼感人。 元彬表示星星項鍊原來是父母的婚戒，在自己要前往首爾當愛豆練習生時，爸爸媽媽將婚戒熔了之後重新定製成星星項鍊，同時還刻上了爸爸媽媽名字的縮寫。 父母拳拳之心在此刻具象化，即使不能陪伴兒子去首爾，也希望以另一種方式時刻伴在他身邊。就這樣，這條項鍊元彬一戴就是6、7年。不僅如此媽媽還特意為元彬做了一條手鍊，這也是元彬經常配帶的飾品之一。



뮤뱅 엔딩 .. 별 네개

티샤스목걸이귀걸이원빈님얼굴 pic.twitter.com/gEyZyBwgWL — talk… (@bbini_1) April 26, 2024

원빈이 별 목걸이가 진짜 소중한 게 부모님 결혼 반지를 녹여서 만들어 주신 거래 .. 울산에서 서울 올라가서 제대로 연습생 되고나서부터 6년째? 끼고 있는 거라고 pic.twitter.com/ICV6KxZwOC — 박원빈.zip (@0302like) February 11, 2025

得知這一內情的網友和粉絲們紛紛留言表示：「太感動了」、「是被父母全身心愛著的兒子啊」、「爸媽太好了，羨慕」、「都沒辦法要求他開發一模一樣的周邊，因為太珍貴了」、「朴家小兒子啊」、「這種東西我都不好意思搶」、「太可愛了，我也想成為你家裡的一員」、「 美好的故事，美好的容貌，美好的一家人」、「是希望兒子能成為像星星一樣閃閃發光的明星啊，即使不能一直陪伴左右，但心一直跟隨在他身邊，所以他才這麼溫柔的吧」等。



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