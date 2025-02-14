《我的完美秘书》韩志旼收到新剧《未婚人士的高效约会》提案，将饰演酒店职员周旋在「两个男人」之间！

欧逆实力太强，又有新作品啦！！！这「两个男人」选角已经引爆粉丝讨论了～～～。

近期热门韩剧《我的完美秘书》韩志旼正考虑出演新剧《未婚人士的高效约会》（另译：未婚者的有效相遇），所属经纪公司向韩媒回应：「韩志旼确实收到了出演邀请，正在积极讨论中。」



《未婚人士的高效约会》讲述了一位决心寻找爱情的女性，在相亲中遇见了两位各具魅力的男性，并在这个过程中探索真爱意义的故事。据悉，韩志旼被提议担任女主角的人物设定职业是酒店职员，预计将於今年上半年开拍。

特别是韩志旼近期因主演 SBS 金土剧《我的完美秘书》而备受瞩目，因此她的下一部作品获得了极高的关注。这部剧中，她饰演了一位工作能力出色的猎头公司 CEO 姜智允，并与李浚赫展开甜蜜的浪漫对手戏，吸引了超多的CP粉，两人之间的互动相当吸引人。



此外，在新剧《未婚人士的高效约会》中，她将周旋在「两个男人」之间，对於官方的选角，也在网友之间展开了热烈的讨论，目前是许多人希望看到她与李浚赫的二搭，也有人留言分享许多外型气质跟韩志旼很登对的人气男演员，真的是让人太期待啦～！



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