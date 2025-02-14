李浚赫最新寫真，眼神太誘人！專訪：我演過很多獨特的角色，而《我的完美秘書》劉恩浩也是一種挑戰
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李浚赫最新寫真，眼神太誘人！專訪：我演過很多獨特的角色，而《我的完美秘書》劉恩浩也是一種挑戰

韓劇   2025年2月14日   星期五13:17   Mico  

（封面圖源：Arena Homme+、官方X）

即將播出大結局的熱門韓劇《我的完美秘書》李浚赫，登上了《Arena Homme+》3月號的數位封面，展現成熟男人充滿魅力的面貌。

李浚赫與法國奢華腕錶與珠寶品牌合作，登上最新雜誌封面。寫真（畫報）完美展現了李浚赫深邃而濃烈的氣質，他以獨特風格駕馭各種腕錶與珠寶，在迷人氛圍中散發出強烈且神秘的魅力，讓拍攝現場人員為之驚艷。李浚赫靈活且富有感性的表情與動作，使拍攝成品更加完美，令人讚嘆。

在隨後的訪談中，當被問及對於近期創下高收視率並引發熱烈討論的電視劇《我的完美秘書》感想時，李浚赫表示：「過去我接演過許多獨特的角色，也一直嘗試新的挑戰，因此我的作品履歷幾乎都是特殊角色。即使再演獨特的角色，反而顯得不那麼特別了。所以這次反而是飾演一個『普通人』，成為我履歷中最獨特的角色。從這個角度來看，《我的完美秘書》對我來說也是一次全新的挑戰。」他也坦言，飾演「劉恩浩」這個角色對他而言是一種新的突破。

當被問及未來作為演員的理念時，李浚赫回答：「有些演員擁有明確的個人魅力，憑藉這點就能一直延續演藝生涯。我是否具備這樣的魅力呢？我自己也不確定。因為我從未這麼做，而是即使面臨失敗，也不斷挑戰不同的角色。既然一路以來都是這樣累積經驗，那未來應該也會持續變化與嘗試吧。」這番話進一步提升了觀眾對於李浚赫未來更多樣化角色變換的期待。



李浚赫在《我的完美秘書》中的浪漫演技持續引發熱議，該劇將於2月14日情人節晚間10點播出第12集大結局，正式落幕。

▼大結局預告：

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