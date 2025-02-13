朴春SNS小号示爱李敏镐，直呼「我老公」，惊呆网友！所属社代表：具体情况难以确认

2NE1成员朴春通过SNS小号公开向男演员李敏镐示爱。

日前，朴春於通过个人SNS小号发布了写有「我老公♥」的文字，并附上了一张照片。 公开的照片中，李敏镐和朴春的脸并排出现，虽然并不是两人合照，但朴春将两张照片合成后上传到了SNS上，随后引爆热议。



朴春所属经纪公司的代表在接受韩媒采访时解释：「SNS是艺人的私人空间，具体情况难以确认。」谨慎地表达了立场。 接著还透露：「其实朴春一直都是李敏镐，关於她的小号情况，目前还在确认中。」朴春作为出道16年的资深歌手，并非未成年，因此业内普遍认为她的个人SNS不会由经纪公司完全管理。

去年9月朴春也曾发布过一张李敏镐的照片，并写下「真心的丈夫♥」，因此引发了「自曝恋情」争议。 因为朴春多次在媒体上公开表示李敏镐是自己的理想型，许多粉丝因此对这条动态产生了疑问，不知道是单纯的粉丝情结，还是帐号被骇客入侵。



当时经纪公司的代表就曾回应：「看起来只是单纯的粉丝心情。」并强调「他们并不是恋爱关系」。 随后朴春删除了相关内容。 然而她在上个月重新开设了小号，并再次提到李敏镐是「丈夫」，再次掀动双方粉丝的心。

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