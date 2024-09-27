IG帳號被盜？還是只是粉絲？2NE1朴春上傳與李敏鎬的照片並寫下「真心丈夫」，吸引大眾關注

今日（27），2NE1朴春在個人 IG 上寫道：「真心老公（진심 남편）♥#李敏鎬#朴春。」並上傳照片。

朴春公開的照片中，是她的自拍和李敏鎬的自拍照組合在一起。據悉，李敏鎬的自拍照是他過去直播的截圖。



雖然朴春在2014年出演某節目時曾表示「喜歡個子高的人」，將李敏鎬、金宇彬選爲自己的理想型。但對於朴春的「真心老公」貼文，也引發各種猜測，韓網友紛紛留言稱：「好像是以粉絲對李敏鎬的心上傳的」、「帳號是不是被駭客攻擊了嗎」、「看來是駭客入侵，朴春的照片很奇怪」、「好像是外國人上傳的照片」、「話好奇怪，好像是黑客攻擊」、「진심 남편 這個詞，感覺像是外國人翻譯後上傳的」等等。目前經紀公司還沒有做出回應。

朴春在2009年以 2NE1 出道，推出〈FIRE〉、〈I DON'T CARE〉、〈I AM THE BEST〉、〈COME BACK HOME〉等眾多熱門曲。團體在2016年宣布解散，2017年發行最後一首歌〈GOOD BYE〉。之後成員們各自進行個人活動，2022年在美國Coachella（美國科切拉音樂節）上進行完整體演出，受到很大的關注。2NE1今年迎來出道15週年，計劃從10月4日以首爾為開端，陸續到日本神戶、東京、馬尼拉、雅加達、香港、新加坡、曼谷、台北舉行亞洲巡迴演唱會。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞