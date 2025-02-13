張娜拉與新公司 LAELBnc 簽訂專屬合約：「未來我們將全力支持張娜拉的演藝發展，讓她能夠參與更多優秀作品。」

近年主演熱門韓劇《好搭檔》、《大發不動產》、《VIP》的張娜拉與新公司簽訂專屬合約，下部作品的選擇也引發期待。

演員兼歌手的張娜拉正式加入新公司 LAELBnc，官方表示：「張娜拉憑藉出色的演技與魅力，在多個領域深受大眾喜愛，如今她正式加入我們公司。」



張娜拉於 2001 年以首張專輯《First Story》出道，次年透過電視劇《開朗少女成功記》展開演員生涯，並在《童顏美女》、《命中注定我愛你》、《記得你》、《Go Back夫婦》、《皇后的品格》、《VIP》、《大發不動產》、《好搭檔》等多部熱門作品中擔任主角。



特別是去年，她憑藉電視劇《好搭檔》在【2024 SBS演技大賞】上榮獲最高榮譽——大賞，這也讓她在時隔 22 年後，繼 2002 年以歌手身份獲得歌謠大賞後，再次以演員身份登上巔峰。



對此，LAELBnc 的相關人士表示：「未來我們將全力支持張娜拉的演藝發展，讓她能夠參與更多優秀作品，進一步鞏固她作為值得信賴的演員地位。」並補充道：「能夠與張娜拉合作讓我們感到興奮且期待，希望大家能夠多多關注並支持她。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞