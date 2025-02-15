【專訪】宋慧喬出道快滿30年的堅定信念：有人討厭我，也會有人喜歡我，我只要做好本職就好！

她不會因任何事而喜怒無常，也不會在風雨中倒下，只會走在自己應該前行的道路上。她的個性堅定無比，無論外界如何動搖或污染，都難以撼動她的內心深度，她就是宋慧喬。

回歸大銀幕，挑戰全新角色

1月24日上映的電影《黑祭司2：闇黑修女》（黑修女們）講述了一群人為了拯救被強大惡靈附身的少年，冒險進行禁忌儀式的故事。宋慧喬在片中飾演以頑強的意志和無所顧忌的行動力拯救少年的修女「尤妮婭」。而她選擇這部作品的理由很簡單——對於未曾挑戰過的角色充滿渴望。



宋慧喬突破框架的修女形象

「尤妮婭」正是她渴望挑戰的類型。與一般虔誠守戒的修女不同，尤妮婭為了自己的信念，不惜打破常規、不擇手段，這正是她的魅力所在，自由且擁有堅定的信念，因此，這個角色對宋慧喬而言充滿吸引力。雖然她本人並非吸菸者，但為了詮釋好角色，最終接受了吸菸戲份，展現更加真實的演技。



填補角色背景，深入塑造「尤妮婭」

當宋慧喬和導演討論時，發現劇本並沒有太多關於「尤妮婭」的過去，因此他們決定一起創造出來，希望能理解為何她願意犧牲自己拯救少年。

宋慧喬：「我曾經想過，如果是我的話，能為一個毫無血緣關係的孩子付出這麼多嗎？我做不到。但尤妮婭不同，她早已接受一切，而且身為修女，她認為這是她該做的。」宋慧喬透過不斷揣摩，讓角色變得更加立體。



她的演技在驅魔戲中達到巔峰。為了拯救少年，尤妮婭與惡靈激烈搏鬥，那股拼死一戰的意志讓人深深投入其中。這場戲對宋慧喬而言也別具意義。「過去我總是在表演中壓抑情感，這次終於能夠完全釋放，演完後有種暢快無比的感覺，就像一口氣喝下一整瓶汽水，所有壓抑都被釋放了。」她笑著說道。

突破固有形象，更加親近觀眾

透過《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬展現了與以往不同的面貌，並逐漸打破過去「神祕感」的形象。她不僅開始參與YouTube節目，還登上tvN的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，坦率地談論自己的過去，讓觀眾感受到她更親民的一面。



「10年前並沒有這麼多樣化的內容，我也不是刻意保持神祕感，而是當時沒特別去做這些事情。可能那時我也沒那麼多餘裕吧。」她坦言：「這次因為《黑祭司2：闇黑修女》的宣傳才開始嘗試，發現自己步入40歲後，心態變得更放鬆了。」

她也笑說：「一開始還擔心自己在《劉QUIZ》中表現會不會很奇怪，結果長輩們看了很喜歡，而YouTube則和更多年輕觀眾拉近了距離，感覺很開心。」



不被輿論左右，以作品證明自己

不論是媒體上的宋慧喬，還是與她交流後的感受，都讓人覺得她是一位內心強大的人。許多合作過的演員形容她像「大樹」般穩重，與她對談後，這點更加明顯了。她始終專注於當下，不受外界影響，這或許正是她能夠在演藝圈屹立28年的秘訣。

即便外界流言蜚語不斷，她仍選擇用作品說話：「不可能讓所有人都會喜歡我，當然有些人會因某些原因不喜歡我，也有些人純粹沒有理由地討厭我。同樣地，也會有人因為某些原因喜歡我，甚至沒特別理由就喜歡我。」她淡然地說道。



「後來我想，假如有人討厭『宋慧喬這個人』，那我就努力讓他們喜歡『演員宋慧喬』。或許某天他們看了一部作品，會說『本來不喜歡她，但這部戲不錯』。所以，我只要專注於做好我的工作就行了。」

這份堅持與自信，或許就是宋慧喬能夠始終站在巔峰的關鍵，喬妹fighting～！！！

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