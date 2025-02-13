朴寶英緋聞烏龍！大19歲金熙元愧疚到消失一年，她的反應超剛！

是什麼讓朴寶英和大前輩金熙元「決裂」1年，是緋聞烏龍事件啊。

事情要從2020年說起，金熙元和朴寶英因在盈德的一家餐廳留下的簽名以及CCTV截圖而傳出戀情，兩人相差19歲，這段緋聞也火速在韓網傳播開來，引爆熱議，隨後兩人立即澄清了此事，但仍有不少八卦在坊間亂傳。



日前，朴寶英做客了YouTube綜藝「妖精在亨」，再次澄清了該事件。 朴寶英表示：「我和金熙元前輩關係非常親近，親近到傳出了緋聞。」她一邊回憶5年前的烏龍，一邊說道：「那位前輩因為這件事覺得很對不起我，所以整整一年都沒有聯繫我。 真的一年都在說『我太對不起你了』，所以沒有聯繫。 我就說『你覺得我們的友情會因為這種事而破裂嗎？ 這讓我太生氣了』。 大家都知道我們關係很好，所以我就說『請正常聯繫吧』，然後我們又開始聯絡了，之後我們經常一起吃飯、喝茶，甚至會去咖啡廳聊到第三輪。」



朴寶英又分享了他們的相識的過程：「我們是在電影《魚男悲歌》中結識的，那時候就變得很親近了。 有一次，我和前輩，還有（李）光洙哥哥三個人一起喝咖啡聊到凌晨五點。」



朴寶英還爆料了接拍《照明商店》的契機，透露：「那天吃完飯正準備離開時，前輩遞給我一本書，說他要拍這個作品，讓我隨意看看。 我問他『您是要出演嗎？』 結果他說是要執導，讓我不要有負擔。 可從那一刻起，我就開始有負擔了（笑）。 不過我一直很喜歡姜草作家的作品，也從連載時就是《照明商店》的粉絲，所以最終決定出演。」

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