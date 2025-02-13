《我的完美秘書》明日將陪大家度過完美情人節！劇情三大走向預告李浚赫＋韓志旼的完美結局

由韓志旼與李浚赫共譜完美戀曲的《我的完美秘書》，即將在明日週五畫下最終回句點。除了主CP將得到完美戀情結局以外，另外一組「單戀戰友CP」金度勳以及金允慧是否也將有進一步發展？及撤換代表之後的公司Peoplez最終將面臨什麼樣的結局？秘書恩浩與代表是否將雙雙轉換工作跑道？

＃韓志旼♥李浚赫的貼身照顧羅曼史將迎來完美結局？

智允（韓志旼飾）個性相當冷靜與理性，原本對於員工也相當冷淡甚至不記得他們的名字，但在工作上卻是對自己要求完美的CEO代表，雖然很會賺錢但是家中卻像主人一樣空蕩蕩沒什麼溫度。對於智允來說像是陽光般溫暖存在的秘書恩浩（李浚赫飾）加入後，透過對代表的細心照顧，傳達了人與人之間的情感溫度，智允愛上了祕書後，對待周圍的人也更有人情味了。



本週兩人不管將遭遇何種危機，約定好緊握著雙手不放開。Peoplez公司捲入生技公司的詐騙疑雲，造成多人受害並可能使投資人就此抽資，恩浩與智允將如何度過這樣的危機？秘書除了完美守護代表之外，兩人的戀情是否即將開花結果？也是大家最關注的看點。



＃金度勳＋金允慧從戰友關係發展成情人？

是投資人兒子也是Peoplez公司員工的正勛（金度勳飾）與恩浩的鄰居秀賢（金允慧飾）兩人原本因為都在單戀而成為戰友，相互分享傾訴著單戀的痛苦，兩人也都有著失去親愛家人的痛，在彼此安慰的過程中也飄出了粉紅氣息。在上週劇情中，秀賢找到被父親趕出家門而暫住在幼兒園的正勛，也明確地告訴他「我的單戀已經結束了」還有「我不是來拿水壺的」，正勛能不能鼓起勇氣讓兩人的關係升溫？



＃Peoplez公司代表卸任、秘書遭解雇，下一步是？

在上一集的結尾，投資人禹會長給智允下了最後通牒，為了保住Peoplez公司的職員們，希望智允卸下代表一職，由「職涯之路」接管Peoplez公司，平息社會輿論。以預告看來「職涯之路」代表似乎得到了自己想要的結果，但智允早已跳脫贈恨的心，她的下一步在哪裡令人好奇，同時她也對自己最完美的秘書說出「你現在被解雇了」，兩人將再也不是職場上司與下屬的關係。恩浩是否有機會回到前職場漢秀電子？2月14日《我的完美秘書》將送上最終回完美結局。



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