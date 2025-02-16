圭賢10週年亞洲巡迴 3.22首度空降澳門

韓國人氣男子天團Super Junior成員圭賢的10週年亞洲巡迴 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' 首站於去年12月在首爾開跑，慶祝個人出道10週年。在這次備受期待的巡迴中，圭賢前往亞洲9個城市與歌迷相見，3月22日 (星期六)將首次空降澳門倫敦人綜藝館舉行 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO，勢必掀起撲飛熱！

圭賢於去年12月20日至22日在首爾奧林匹克公園Olympic Hall舉行為期三天的演唱會，作為亞洲巡迴的盛大開幕，首爾演唱會門票更創出開賣5分鐘後銷售一空的驚人紀錄，證明了圭賢的高人氣。這是圭賢第二次亞洲巡迴，繼2024年成功巡訪九個城市後，本次巡演更加入澳門和馬尼拉站，將與更多不同地方的歌迷見面。這也是圭賢首次在澳門和馬尼拉舉行個人演唱會，翹首盼望的歌迷終於可以一睹他的風采。

去年是圭賢個人出道10週年大日子，除展開亞洲巡迴演唱會，去年11月亦發行首張正規專輯《COLORS》，為10週年慶祝活動揭開序幕。這位多才多藝的歌手透過標誌性的抒情、舞蹈和流行歌曲，以及音樂劇曲目，在新專輯中展現他的多樣音樂天賦。是次亞洲巡迴澳門站已預告會獻唱新歌，不同曲風的演繹，加上他溫柔的嗓音與舞台魅力，勢必吸引更多觀眾觀看他的演唱會。

KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO

主辦單位：光尚娛樂

協辦單位：棋人娛樂

合作夥伴：澳門倫敦人

演出日期：2025年3月22日(星期六)

演出時間：晚上6時

演出地點：澳門倫敦人綜藝館

門票：HKD/MOP 1,699 / $1,399 / $999 (全場座位)

票務夥伴：Cotai Ticketing 金光票務 、大麥網

公開發售日期：2025年2月18日(星期二)

時間：下午5時起

金光票務 (Cotai Ticketing)

網上購票： https://cotaiticketing.com/

電話熱線：+853 2882 8818 澳門 ｜ +852 3065 9899 香港 ｜ 4008 42 9018 中國內地

大麥網 (Damai)

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