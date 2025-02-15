500億+李敏鎬&孔曉振也不行！《問問星星吧》遭遇收視率滑鐵盧，劇情&口碑均不如《我的完美秘書》、《玉氏夫人傳》

李敏鎬和孔曉振也有扛不住收視率的時候，斥資500億韓幣拍攝的宇宙大片《問問星星吧》收視率慘遭滑鐵盧，高額製作費並不一定能保證收視率，曾經的定律如今已成為過去。

2025年1月4日備受期待的tvN週末劇《問問星星吧》正式開播，然而收視率卻一路下滑，首播時卻以3.3%的低收視率起步，第2集最高收視率為3.9%，但未能成功反彈; 第3集又跌至2.2%，繼續下滑; 第4集的收視率為2.8%，同樣未能回升，最終第5集跌至1.8%，目前勉強維持在2%的低水準。 該劇自2021年下半年公佈演員陣容時便引發了廣泛關注，由韓流明星李敏鎬與「羅曼蒂克女王」孔曉振攜手出演，且作為韓國首部太空辦公室題材劇集，備受期待。 可惜實際播出后，觀眾的期待卻未能得到滿足。



關於《問問星星》未能成功的原因，業內人士指出儘管製作費和演員陣容可觀，但劇集的完成度卻不足。 該劇由編劇徐淑香（《意外的戀愛時光》、 《嫉妒的化身》）與導演朴信宇（《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》）聯合打造，且有李敏鎬與孔曉振這樣的韓流明星加盟，理應是一部完美的作品。 然而這樣的組合加上500億的製作費和宇宙這一吸引人的題材，最終卻成了一部讓人感到老套的宇宙中的浪漫故事，尤其是失重狀態下的表演讓觀眾感到疲憊。 劇中的一些不合時宜的元素，比如突然插入的海豚表演、毫無預兆的蒼蠅交配鏡頭等，也讓人感到不知所措，嚴重影響了劇集的代入感和觀眾的觀劇體驗。 儘管劇方竭力進行調整以挽救這部大作，但始終未能成功。 開局階段的爭奪至關重要，但觀眾在看過前兩集后已經轉身離開，即使中期仍抱有希望，但始終沒有反轉。



一位製作人表示：「《問問星星吧》方雖然宣稱沒有虧損，但以韓流明星李敏鎬為主演的500億級大作失敗了，誰還敢投資如此巨額的專案？ 在如此困難的形勢下，未來的內容投資可能會更加萎縮。」另一位製作人也表示認同，並補充道：「現在製作費用本身就越來越大，韓國市場也逐漸萎縮，像這樣的大作失敗，帶來的影響不僅限於劇方，整個行業也會受到間接影響。 要扭轉行業的低迷氣氛，最終還是需要更多優秀的內容作品取得成功。」



當然，現如今很多人認為單純用收視率來評判一部劇的成敗已不再是唯一標準。 收視率加上話題度才是觀眾喜愛的關鍵指標。 然而《問問星星吧》的話題性表現也不理想。 第一周在TV-OTT話題性榜單中排名第五，主演李敏鎬位列第九，孔曉振則排在第十三，未能引起足夠的關注。 反觀製作費遠不如該劇，但憑藉緊湊的劇情和口碑發酵，收視率和話題性均有所突破。 例如《玉氏夫人傳》最高收視率達11%; SBS的《我的完美秘書》突破10%; 即便MBC的《加州旅館》也能穩定在3%-4%之間。



業界分析《問問星星吧》的失敗不僅是一次收視率的滑鐵盧，更是對整個韓國電視劇行業的一次深刻反思。 在未來的內容創作中，如何平衡製作成本與觀眾期待，如何創新題材與表現形式，將成為行業從業者需要共同面對和解決的問題。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞