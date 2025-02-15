電影《全知讀者視角》首版預告公開！安孝燮＆李敏鎬雙男神同框，卻被韓網友批「不身材管理嗎？太胖了」

電影《全知讀者視角》是幻想小說成爲現實的故事，這是唯一的讀者「金獨子」與小說中的主人公「劉眾赫」拯救滅亡世界的故事。

改編自從2018年開始連載的同名人氣網路小說，在全球有眾多粉絲，累積點擊率已經破億。宣布拍成電影的時候，選角就受到眾多關注，最後確定由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、Nana（林珍娜）、Jisoo（金智秀）、朴浩山等人主演。



電影預計在7月上映，今日（15）也公開首版預告，在東湖大橋中間的地鐵停運...過不久地鐵就翻了，這與安孝燮（飾演 金獨子）讀過的小說一模一樣。之後李敏鎬（飾演 劉眾赫）在他面前出現，並問他：「你是什麼人？」接著蔡秀彬、申承浩、Nana、Jisoo接連登場，特別是 Jisoo 還舉起了長槍，充滿緊張感！



安孝燮飾演普通上班族「金獨子」，唯一的嗜好是閱讀網路小說，是該小說的唯一讀者，只有他知道結局。李敏鎬飾演小說中的主人公「劉眾赫」，他兼備不可侵犯的外貌和強大的戰鬥實力。蔡秀彬飾演的「劉尚雅」是金獨子的同事＋夥伴之一、申承浩飾演個性單純耿直，身材高大壯碩的前軍人「李賢誠」、Nana飾演的「鄭熙媛」原本只是路人，被金獨子發掘實力後獲得驚人的成長、Jisoo飾演的「李智慧」認劉眾赫為「師父」。

預告一公開立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「除了兩位主演，相似度都很好」、「李智慧爲什麼舉著槍啊」、「李敏鎬的片酬是多少，不管理嗎」、「比起國內票房，更注重海外銷售的選角」、「只有鄭熙媛和李賢誠最合適」、「兩個男主不身材管理嗎？太胖了...」、「劉眾赫太胖了ㅠㅠ 看起來好苦澀啊！還有金獨子也不適合」、「劉眾赫爲什麼看起來這麼油膩呢」、「女主角們都很適合角色」、「但是安孝燮和李敏鎬好像都不適合」、「Nana、Jisoo好帥氣」、「不是選角的問題，更擔心的是改編」等等。



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