500亿+李敏镐&孔晓振也不行！《问问星星吧》遭遇收视率滑铁卢，剧情&口碑均不如《我的完美秘书》、《玉氏夫人传》

李敏镐和孔晓振也有扛不住收视率的时候，斥资500亿韩币拍摄的宇宙大片《问问星星吧》收视率惨遭滑铁卢，高额制作费并不一定能保证收视率，曾经的定律如今已成为过去。

2025年1月4日备受期待的tvN周末剧《问问星星吧》正式开播，然而收视率却一路下滑，首播时却以3.3%的低收视率起步，第2集最高收视率为3.9%，但未能成功反弹; 第3集又跌至2.2%，继续下滑; 第4集的收视率为2.8%，同样未能回升，最终第5集跌至1.8%，目前勉强维持在2%的低水准。 该剧自2021年下半年公布演员阵容时便引发了广泛关注，由韩流明星李敏镐与「罗曼蒂克女王」孔晓振携手出演，且作为韩国首部太空办公室题材剧集，备受期待。 可惜实际播出后，观众的期待却未能得到满足。



关於《问问星星》未能成功的原因，业内人士指出尽管制作费和演员阵容可观，但剧集的完成度却不足。 该剧由编剧徐淑香（《意外的恋爱时光》、 《嫉妒的化身》）与导演朴信宇（《嫉妒的化身》、《虽然是精神病但没关系》）联合打造，且有李敏镐与孔晓振这样的韩流明星加盟，理应是一部完美的作品。 然而这样的组合加上500亿的制作费和宇宙这一吸引人的题材，最终却成了一部让人感到老套的宇宙中的浪漫故事，尤其是失重状态下的表演让观众感到疲惫。 剧中的一些不合时宜的元素，比如突然插入的海豚表演、毫无预兆的苍蝇交配镜头等，也让人感到不知所措，严重影响了剧集的代入感和观众的观剧体验。 尽管剧方竭力进行调整以挽救这部大作，但始终未能成功。 开局阶段的争夺至关重要，但观众在看过前两集后已经转身离开，即使中期仍抱有希望，但始终没有反转。



一位制作人表示：「《问问星星吧》方虽然宣称没有亏损，但以韩流明星李敏镐为主演的500亿级大作失败了，谁还敢投资如此巨额的专案？ 在如此困难的形势下，未来的内容投资可能会更加萎缩。」另一位制作人也表示认同，并补充道：「现在制作费用本身就越来越大，韩国市场也逐渐萎缩，像这样的大作失败，带来的影响不仅限於剧方，整个行业也会受到间接影响。 要扭转行业的低迷气氛，最终还是需要更多优秀的内容作品取得成功。」



当然，现如今很多人认为单纯用收视率来评判一部剧的成败已不再是唯一标准。 收视率加上话题度才是观众喜爱的关键指标。 然而《问问星星吧》的话题性表现也不理想。 第一周在TV-OTT话题性榜单中排名第五，主演李敏镐位列第九，孔晓振则排在第十三，未能引起足够的关注。 反观制作费远不如该剧，但凭藉紧凑的剧情和口碑发酵，收视率和话题性均有所突破。 例如《玉氏夫人传》最高收视率达11%; SBS的《我的完美秘书》突破10%; 即便MBC的《加州旅馆》也能稳定在3%-4%之间。



业界分析《问问星星吧》的失败不仅是一次收视率的滑铁卢，更是对整个韩国电视剧行业的一次深刻反思。 在未来的内容创作中，如何平衡制作成本与观众期待，如何创新题材与表现形式，将成为行业从业者需要共同面对和解决的问题。

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