【韓網熱門】Olive Young換新LOGO去掉綠色橄欖，網遺憾「失去辨識度」

CJ Olive Young於11日宣布，為配合全球業務擴張戰略，對品牌LOGO進行了全新升級，去掉英文中間的綠色橄欖，並將在今年內逐步更換線下實體店的招牌。

改版理由是為了加強「全球化」與「全渠道（Omnichannel）」。考慮到近期大量國際遊客造訪韓國Olive Young門市，故而採用只有英文的「OLIVE YOUNG」單一字標設計，以提升品牌在線上與線下場景的辨識度及英文字體的可讀性。



Olive Young品牌名稱取自英語諧音「All Live Young」，寓意「健康之美」，LOGO中的橄欖圖案則象徵健康食材。自1999年創立以來，一直沿用在文字間嵌入橄欖圖案的品牌LOGO。

創業初期20年間品牌形象變動不大，隨著2010年代中後期零售環境劇變，以及Olive Young商業策略的升級，品牌意識到變革的必要性。 2019年，Olive Young首次進行LOGO改版，推出當日配送服務、強化線上購物與線下門市聯動的全渠道戰略，以適應電商市場的擴展。 為了適應手機購物環境，調整品牌LOGO顏色使其更加鮮明，調整字體調使其更加簡潔粗壯。本次是時隔6年第二次更新LOGO。



韓國網友評論：

1. Olive Young怎麼能沒有Olive呢？

2. 就是要看到那個綠色才能一眼認出Olive Young啊！

3. 我找這家店就是認準橄欖耶

4. 特色消失了，變得很平凡

5. 不懂為何非要換掉已經熟悉的設計

6. 居然主動降低品牌辨識度...

7. 好像當初的Innisfree

8. 至少保留橄欖綠色吧

9. 把第一個O換成橄欖也好啊

10. 最近的LOGO設計全都一個樣，孤零零一串黑色文字，把獨特感全都去掉了

11. 俗氣的設計反而更吸引視線，這樣一來就跟Tony Moly或Innisfree沒什麼區別啊

12. DAUM也是，從錯落的彩色字母變成整齊的全黑字母，把彩色和特色去掉也許是現在的流行趨勢

13. 現在全球范圍內的LOGO都變得無趣了... 大品牌也是...

14. 花錢卻沒有變更好...

15. 沒有橄欖更好看，現在的LOGO太過時了

16. 新LOGO簡潔多了，確實提高了可讀性

17. 橄欖在墻上也很容易看到啊

18. 據說是因為外國人經常讀成「Olive O Young」才換的

19. 我剛剛知道那顆綠色的是橄欖kk

20. 我更驚訝的是1999年就有Olive Young了

21. 反正因為Daiso已經很少去Olive Young了，隨便吧

出處：https://theqoo.net/hot/3608141183

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