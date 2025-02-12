宋智孝開發內衣品牌還親自拍攝了宣傳海報！奈何生意難做，一天只有一個訂單

女演員宋智孝不僅在影視劇圈閃閃發光，還在國民綜藝《Running Man》中大放異彩，展現全方位的魅力。 2024年12月，她又自創了內衣品牌，當起了CEO。 不過最近她卻在節目裡坦露做生意並非易事。

日前播出的《Running Man》中，劉在錫提到身穿奴婢服裝登場的宋智孝時表示：「（宋）智孝現在開始做生意了，但最近很苦惱，聽說一天只能收到一、兩個訂單。」Haha則提到宋智孝以伸懶腰的姿勢拍攝的內衣畫報，並笑稱：「你的伸懶腰姿勢已經在病毒式傳播了。」隨後模仿該姿勢，引發現場笑聲。 宋智孝並未否認眾人的話，間接承認了生意低迷，同時還堅定表示：「我會努力的。」



關於宋智孝品牌的討論也持續展開。 劉在錫提到她的畫報時說道：「（宋）智孝有幾張拍得非常大膽。」金鍾國則淡定地回應：「我們是家人，沒什麼大不了的。」而梁世燦則模仿宋智孝的畫報姿勢，調侃道：「我很喜歡啊。」眾人幽默互動讓宋智孝創業的話題多次被提及，也成為向大眾宣傳品牌的契機。



去年12月，宋智孝宣佈創立內衣品牌，並親自穿著品牌產品拍攝畫報，以大膽的姿勢宣傳產品。 此外，她還通過自己固定出演的《Running Man》以及劉在錫主持的YouTube綜藝《藉口GO》不斷向大眾分享創業準備及初期經營的日常點滴。去年4月宋智孝作為嘉賓出演《藉口GO》時透露自己正在籌備內衣和香水品牌，並表示這項事業她已經籌備了近8年。



節目結束後，關於宋智孝內衣品牌的話題也在網路引發了熱議，有人表示：「目前還看不出與其他品牌的差異」、「雖然有點興趣，但不確定會不會購買」、「明星的名氣並不意味著生意一定會成功」。 也有人持積極態度，認為：「畢竟才剛開始，需要再觀察看看」、「她籌備了8年，應該是花了不少心思」等。

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