【韩网热门】Olive Young换新LOGO去掉绿色橄榄，网遗憾「失去辨识度」

CJ Olive Young於11日宣布，为配合全球业务扩张战略，对品牌LOGO进行了全新升级，去掉英文中间的绿色橄榄，并将在今年内逐步更换线下实体店的招牌。

改版理由是为了加强「全球化」与「全渠道（Omnichannel）」。考虑到近期大量国际游客造访韩国Olive Young门市，故而采用只有英文的「OLIVE YOUNG」单一字标设计，以提升品牌在线上与线下场景的辨识度及英文字体的可读性。



Olive Young品牌名称取自英语谐音「All Live Young」，寓意「健康之美」，LOGO中的橄榄图案则象徵健康食材。自1999年创立以来，一直沿用在文字间嵌入橄榄图案的品牌LOGO。

创业初期20年间品牌形象变动不大，随著2010年代中后期零售环境剧变，以及Olive Young商业策略的升级，品牌意识到变革的必要性。 2019年，Olive Young首次进行LOGO改版，推出当日配送服务、强化线上购物与线下门市联动的全渠道战略，以适应电商市场的扩展。 为了适应手机购物环境，调整品牌LOGO颜色使其更加鲜明，调整字体调使其更加简洁粗壮。本次是时隔6年第二次更新LOGO。



韩国网友评论：

1. Olive Young怎么能没有Olive呢？

2. 就是要看到那个绿色才能一眼认出Olive Young啊！

3. 我找这家店就是认准橄榄耶

4. 特色消失了，变得很平凡

5. 不懂为何非要换掉已经熟悉的设计

6. 居然主动降低品牌辨识度...

7. 好像当初的Innisfree

8. 至少保留橄榄绿色吧

9. 把第一个O换成橄榄也好啊

10. 最近的LOGO设计全都一个样，孤零零一串黑色文字，把独特感全都去掉了

11. 俗气的设计反而更吸引视线，这样一来就跟Tony Moly或Innisfree没什么区别啊

12. DAUM也是，从错落的彩色字母变成整齐的全黑字母，把彩色和特色去掉也许是现在的流行趋势

13. 现在全球范围内的LOGO都变得无趣了... 大品牌也是...

14. 花钱却没有变更好...

15. 没有橄榄更好看，现在的LOGO太过时了

16. 新LOGO简洁多了，确实提高了可读性

17. 橄榄在墙上也很容易看到啊

18. 据说是因为外国人经常读成「Olive O Young」才换的

19. 我刚刚知道那颗绿色的是橄榄kk

20. 我更惊讶的是1999年就有Olive Young了

21. 反正因为Daiso已经很少去Olive Young了，随便吧

出处：https://theqoo.net/hot/3608141183

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